Togo: Avant la Résurrection, il y a la Croix

Vendredi, à la veille de Pâques, le traditionnel Chemin de Croix a investi les rues de la capitale togolaise, transformant l'espace public en un vaste lieu de recueillement, de méditation et de prière collective.

Des centaines de chrétiens, cierges à la main, ont suivi la procession dans un silence respectueux, rythmé par les prières et les chants. Une image saisissante, celle d'une ville qui s'arrête, qui se souvient, qui prie. Mais que commémore exactement cette cérémonie qui marque chaque Vendredi Saint ? Le Chemin de Croix retrace, station après station, les dernières heures de la vie terrestre de Jésus-Christ, depuis sa condamnation à mort par Ponce Pilate jusqu'à sa mise au tombeau, en passant par la montée vers le Golgotha, lieu de sa crucifixion.

Ce chemin se déploie en 14 stations, chacune représentant un moment précis de la Passion. Jésus reçoit sa croix. Il tombe, se relève, tombe encore. Il rencontre sa mère, Marie, dont le regard croise le sien dans une douleur indicible. Simon de Cyrène l'aide à porter le fardeau. Véronique essuie son visage ensanglanté. Et finalement, épuisé, crucifié, il meurt, avant d'être descendu de la croix et déposé dans le tombeau.

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À chaque station, les fidèles s'arrêtent, s'agenouillent et méditent. Ils ne regardent pas de loin, ils marchent avec le Christ, ils portent avec lui, ils souffrent avec lui. C'est toute la puissance de cette dévotion : elle n'est pas spectacle, elle est participation.

Pour les passants non chrétiens eux-mêmes, le spectacle de cette procession silencieuse et recueillie impose le respect. Il rappelle que derrière le bruit et l'agitation du quotidien, il existe des réalités plus profondes, celles de la foi, de la souffrance, de l'espérance. Ce Vendredi Saint, le plus solennel du calendrier chrétien, est aussi le plus douloureux. Mais il porte en lui une promesse : demain, les cloches sonneront à la volée. Le Christ est ressuscité. La mort n'a pas le dernier mot.

Le Chemin de Croix de Lomé n'est pas une commémoration funèbre. C'est le passage obligé vers la plus grande joie de l'année, celle de Pâques, que les fidèles togolais célébreront demain avec ferveur, dans leurs familles et dans leurs églises.