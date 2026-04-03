Togo: 724 nouvelles salles de classe en 2026

Les pouvoirs publics vont lancer en 2026 la construction de 724 nouvelles salles de classe sur l'ensemble du territoire, soit près du triple que l'année précédente; un bond qui traduit l'ambition de l'État en matière d'équipements scolaires

Le budget est conséquent : 8,3 milliards de Fcfa. La répartition régionale reflète les besoins : la région des Plateaux bénéficie de la part la plus importante avec 268 salles, suivie de la région Maritime (131), du Grand Lomé (89), de la région Centrale (110) et de la Kara (76). Les Savanes complètent le dispositif avec de nouveaux blocs pour répondre aux besoins immédiats. Le secteur éducatif bénéficie en 2026 d'une dotation de 212 milliards, en hausse de 15% par rapport à 2025.