Togo: L'UE renforce la gestion des déchets dans cinq villes togolaises

La gestion des déchets n'est plus une option, c'est une urgence. C'est dans cet esprit que l'Union européenne, via le projet GEDEC (Gestion des déchets et décentralisation), s'impose comme un partenaire des communes en matière de salubrité urbaine et d'assainissement.

Financé à hauteur de 4,2 millions d'euros sur trois ans, le projet intervient dans cinq villes : Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong. Des objectifs précis ont été fixés pour chacune : collecter 90% des déchets produits, valoriser 60% des déchets plastiques et organiques et garantir l'accès à des latrines vidangeables pour 80% de la population.

Jeudi à Atakpamé, Expertise France, maître d'ouvrage du projet, a lancé la politique communale de gestion des déchets et d'assainissement de la commune Ogou 1, une étape concrète vers l'autonomisation des collectivités territoriales dans la gestion de leurs services publics. Face à l'urgence climatique, à la pression démographique et à l'urbanisation croissante, la gestion durable des déchets est devenue un levier de développement territorial, et le Togo, avec l'appui de l'UE, entend en faire une réalité concrète.