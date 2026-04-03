Burkina Faso: Traoré - 'Il faut dire la vérité : la démocratie n'est pas faite pour nous'

Le chef de la junte burkinabè, Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, a déclaré lors d'une table ronde diffusée jeudi soir sur la télévision d'État que «les gens doivent oublier la question de la démocratie».

«Il faut dire la vérité : la démocratie n'est pas faite pour nous», a-t-il affirmé, un signe supplémentaire de sa volonté de s'installer durablement au pouvoir, rapporte Mena Today. Invoquant l'exemple de la Libye, où des puissances extérieures ont selon lui tenté d'«imposer la démocratie», il a ajouté sans détour : «La démocratie tue.» Le gouvernement militaire s'était initialement engagé à organiser des élections en 2024. Un an après le coup d'État, Traoré avait déjà reculé, affirmant qu'il n'y aurait pas d'élections tant que le pays ne serait pas suffisamment sécurisé.

En janvier dernier, son gouvernement a dissous l'ensemble des partis politiques, après avoir suspendu les activités politiques. Avant le coup d'État, le Burkina Faso comptait plus de 100 partis enregistrés, dont 15 représentés au parlement après les élections générales de 2020. Le Mali et le Niger, également dirigés par des juntes militaires issues de coups d'État, ont suivi la même voie en dissolvant leurs partis politiques.

La publication de ces déclarations intervient le même jour qu'un rapport de Human Rights Watch indiquant que l'armée burkinabè et ses alliés ont tué plus du double de civils que les militants islamistes depuis 2023. Le gouvernement n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur ce rapport. Depuis plus d'une décennie, les insurrections islamistes liées à Al-Qaïda et à l'État islamique ont fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

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