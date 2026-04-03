Togo: Apprendre à gérer son anxiété

3 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Dans un monde marqué par les crises, les conflits et les bouleversements permanents, l'anxiété est devenue une réponse normale à un environnement anormal.

Se sentir inquiet, tendu ou dépassé par les événements n'est pas un signe de faiblesse, c'est une réaction humaine face à l'incertitude. Togo Matin le rappelle ce vendredi et propose des pistes concrètes pour mieux gérer cet état. La première étape est contre-intuitive : accepter l'anxiété plutôt que de la fuir. Vouloir à tout prix la supprimer ne fait souvent qu'amplifier la tension. Reconnaître que l'on se sent anxieux, nommer l'émotion, c'est déjà reprendre un peu de contrôle.

La respiration profonde, la marche, le sport ou la méditation sont des outils simples mais puissants pour réguler le système nerveux et apaiser les pensées envahissantes. Le corps et l'esprit sont intimement liés, prendre soin de l'un, c'est soigner l'autre.

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