Cote d'Ivoire: Région du Cavally - Un forum régional des femmes pour renforcer la gouvernance locale inclusive

La ministre d'État, Mme Anne Désirée Ouloto-Lamizana, présidente du Conseil régional du Cavally, accueillera les 10 et 11 avril prochains, à Guiglo, un important forum dédié aux femmes de la région.

Malgré leur rôle déterminant dans la vie sociale, économique et communautaire, les femmes demeurent encore insuffisamment représentées dans les sphères de décision politique et administrative, notamment au niveau local. Dès lors, comment faciliter leur accès équitable aux responsabilités publiques, assurer la visibilité des modèles féminins et impliquer activement les hommes comme alliés de l'égalité de genre ? Autant de préoccupations qui motivent l'organisation du Forum régional des femmes du Cavally, prévu les 10 et 11 avril 2026 à Guiglo.

Placée sous la coordination du Conseil régional du Cavally, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et sous le leadership de la ministre d'État, présidente du Conseil régional, Mme Anne Désirée Ouloto-Lamizana, cette rencontre vise à territorialiser les politiques de promotion du genre, renforcer l'engagement collectif en faveur des droits des femmes et impulser une gouvernance locale plus inclusive et durable.

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Le forum donnera la parole aux femmes issues des quatre départements du Cavally (Guiglo, Taï, Toulépleu et Bloléquin) : élues, leaders politiques, cheffes traditionnelles, présidentes d'associations, jeunes filles, étudiantes, agricultrices et ménagères.

Il réunira des expertises pluridisciplinaires autour d'un programme riche comprenant une conférence inaugurale sur le leadership féminin et la gouvernance inclusive, des panels thématiques sur la gouvernance locale et l'inclusion décisionnelle, des témoignages d'hommes et de leaders communautaires, ainsi que des activités scientifiques, sportives et culturelles, des concours éducatifs, des espaces de mentorat et des échanges intergénérationnels.

Ce forum constitue un acte institutionnel fort, rendant hommage à l'une des figures majeures du leadership féminin ivoirien, Mme Anne Désirée Ouloto-Lamizana, et, par ricochet, à toutes les femmes du Cavally. Il entend interroger les ressorts structurels et culturels de la sous-représentation des femmes, tout en valorisant les dynamiques positives déjà à l'oeuvre, en vue de bâtir une gouvernance locale équitable, inclusive et durable.

À travers cette initiative, le Conseil régional du Cavally réaffirme son engagement à garantir l'effectivité des droits, à promouvoir une justice équitable et accessible, et à consolider la participation des femmes dans toutes les sphères de la vie régionale.