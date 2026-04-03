Cote d'Ivoire: Partenariat 'Sublime Côte d'Ivoire'-Olympique de Marseille - Siandou Fofana et l'OM en voie de prolonger leur union pour trois ans

La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Olympique de Marseille (OM) s'apprête à franchir un nouveau cap. Réunis le jeudi 2 avril 2026 au cabinet du Ministère du Tourisme et des Loisirs, le ministre Siandou Fofana et les dirigeants du club phocéen ont engagé des discussions avancées en vue de prolonger leur partenariat pour une durée de trois ans.

Cette rencontre stratégique, tenue dans une atmosphère à la fois studieuse et conviviale, a permis de dresser le bilan des trois premières années de collaboration initiée en 2023 autour de la marque « Sublime Côte d'Ivoire ». Le ministre Siandou Fofana a accueilli à cette occasion Alban Juster, président du directoire de l'OM, accompagné du directeur général Alessandro Antonello. Le propriétaire du club, Frank McCourt, a quant à lui pris part aux échanges par visioconférence, témoignant de l'importance accordée à cette coopération.

Au cœur des discussions : consolider les acquis et définir les contours d'un nouveau cycle de partenariat encore plus ambitieux. « Ce partenariat est une passerelle entre le sport et le tourisme. Il nous permet de raconter la Côte d'Ivoire à travers l'énergie de l'OM et de ses supporters », a souligné le ministre Siandou Fofana.

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Depuis sa mise en œuvre, cette alliance stratégique a permis à la destination ivoirienne de gagner en visibilité sur la scène européenne, notamment en France. À travers des campagnes digitales, une présence institutionnelle renforcée et des actions conjointes, « Sublime Côte d'Ivoire » s'est imposée dans l'univers médiatique du club marseillais.

Les retombées de cette collaboration sont déjà palpables. La Côte d'Ivoire enregistre une progression notable des flux touristiques en provenance de la France, en particulier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), fief de l'OM. Selon les données disponibles, le pays a accueilli près de 4 millions de visiteurs en 2025, dont environ la moitié d'étrangers. La France représente à elle seule près de 10 % de ce volume, confirmant son rôle de marché prioritaire.

« Nous sommes fiers de pouvoir prolonger sous peu cette aventure. La Côte d'Ivoire est une destination qui mérite d'être mise en lumière, et l'OM est heureux d'y contribuer », a déclaré Alban Juster, saluant les résultats encourageants de cette coopération.

Le futur accord, dont la signature est attendue avant la fin de la saison sportive en cours, devrait s'articuler autour de plusieurs axes majeurs. Il s'agira notamment de renforcer la visibilité internationale de la marque « Sublime Côte d'Ivoire », de développer les échanges touristiques, culturels et sportifs entre Abidjan et Marseille, ainsi que d'intensifier les flux touristiques en provenance de la France, avec un accent particulier sur la région PACA.

Au-delà des chiffres, ce partenariat illustre une stratégie innovante de promotion touristique, reposant sur le levier du sport de haut niveau et la notoriété d'un club emblématique. Une synergie qui, à terme, pourrait positionner davantage la Côte d'Ivoire comme une destination incontournable en Afrique.

Encadré : Flux France - Côte d'Ivoire