Afrique: Basket-ball en fauteuil roulant - Le pays s'impose grâce à la force du collectif (Entraîneur)

Dakar — L'entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise de basket-ball en fauteuil roulant, Pascal Monet, a salué, mercredi à Luanda, la victoire de ses joueurs au terme d'un match "intense et difficile", face à l'Algérie, comptant pour la troisième place de la coupe d'Afrique des nations (CAN) de la discipline.

Le "jeu collectif et une meilleure gestion de la fin de la rencontre" ont fait la différence, a commenté le coach de l'équipe du Sénégal après la victoire 51-48 face à celle de l'Algérie.

"Ce fut un match intense et difficile. On savait que l'Algérie ne lâcherait rien et qu'il ne fallait surtout pas faire les erreurs que nous avions commises contre elles en match de poule, ce qui nous avait coûté une place en grande finale et la qualification", a-t-il déclaré.

Lors de la phase de groupes, le Sénégal avait terminé deuxième de sa poule, derrière cette même équipe d'Algérie. Il avait perdu contre elle sur le score de 40 points à 44.

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Selon lui, son équipe a su "prendre le match par le bon bout dès le début", en mettant de l'intensité et en respectant les fondamentaux du basket. Il a notamment évoqué "le jeu de passes et le travail collectif", ce qui a permis de faire la différence par rapport à la précédente confrontation.

Il a toutefois reconnu des moments de flottement. "Ensuite, ils ont su revenir dans le match lorsque nous avons connu quelques passages à vide".

"Nous avons rectifié le tir en effectuant un certain nombre de rotations qui nous ont fait du bien", a expliqué le technicien français.

Il s'est également félicité de la gestion de la fin de rencontre. "Puis, nous avons joué intelligemment la fin du match, dans le money time, en bénéficiant d'un jeu collectif qui a fait la différence dans les dernières minutes", a-t-il ajouté.

Pour Pascal Monet, cette performance confirme le potentiel de son groupe. "C'est un bon dernier match et, quand on joue collectif, le Sénégal a une équipe très forte et très intéressante", a-t-il insisté.