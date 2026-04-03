À quelques encablures de la célébration de la fête de l'indépendance, les préparatifs s'intensifient dans la banlieue dakaroise. À Guédiawaye, autorités administratives et militaires ont assisté à la répétition générale du défilé du 4 avril, avec l'ambition d'offrir un spectacle « impeccable » aux populations.

Présent sur les lieux, le préfet du département de Pikine, Amdy Mbengue représentant le gouverneur de la région de Dakar pour la revue des troupes, s'est réjoui du bon déroulement des répétitions, tout en soulignant que des ajustements restent à faire.

« Nous avons constaté un défilé globalement satisfaisant, même si quelques imperfections ont été notées, notamment du côté des élèves. Mais tout sera corrigé pour le jour J », a-t-il assuré.

Le préfet a également lancé un appel à une mobilisation massive des populations : « Ce défilé est celui de toute la région de Dakar. J'invite les populations de Pikine, Guédiawaye, Keur Massar, Rufisque et Dakar à venir y assister. »

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Cette année, l'une des principales innovations réside dans la tenue d'un défilé à l'échelle régionale dans la banlieue, une première saluée par les autorités. L'objectif est de rapprocher cet événement majeur des citoyens.

« Nous ne faisons que remercier les autorités sur le choix de déplacer le défilé régional dans notre ville. Guédiawaye en sortira grandi et nous ne ménagerons aucun effort pour une grande mobilisation des populations à venir assister à ce défilé qui sera inscrit dans les annales », a entonné Ahmed Aidara, le maire de la ville.

Le commandant de la zone militaire n°1, le colonel Clément Nassalan, a insisté sur cette orientation : « La délocalisation du défilé vise à le rapprocher des populations, notamment celles de la banlieue qui constituent la majorité des Dakarois. » Selon lui, les différentes unités vont poursuivre les entraînements afin d'atteindre un niveau optimal :« Il reste quelques réglages, mais les unités vont continuer à s'exercer pour offrir un défilé de très grande qualité le 4 avril. »

Autre fait marquant de cette édition : l'introduction d'un détachement du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), en prélude à Dakar 2026. « Ce détachement va représenter différentes disciplines olympiques. L'objectif est de susciter l'intérêt des jeunes et, pourquoi pas, faire émerger de futurs champions », a expliqué le colonel. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de promotion du sport et de mobilisation de la jeunesse autour des Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal accueillera prochainement.

Les autorités se félicitent déjà de l'implication des différents acteurs, notamment les forces de défense et de sécurité, les encadreurs et les élèves. La presse a également été saluée pour son rôle dans la couverture des préparatifs. À travers cette organisation décentralisée, l'État et les autorités territoriales entendent faire du défilé du 4 avril un moment de communion nationale, accessible à tous et ancré dans les territoires. Rendez-vous est ainsi donné aux populations de toute la région de Dakar pour célébrer ensemble l'indépendance dans une ambiance de fierté et de cohésion.