Les 9 sélections africaines qualifiées directement pour la Coupe du Monde 2026 se sont testées en ce mois de mars.

Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, du Ghana, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie. Tous ont disputé deux matches amicaux en mars pour éprouver de nouvelles idées ou les confirmer. Mais seuls les Lions du Sénégal et les Éléphants de la Cote d'Ivoire ont réalisé le carton plein avec 2 victoires en 2 matches.

À quelques semaines de la coupe du monde de Fifa 2026, les équipes qualifiées du monde entier ont eu l'opportunité de disputer des matches de préparation.

Si la RD Congo était occupée à décrocher sa qualification au Mexique, les neuf nations africaines directement qualifiées ont quant à elles pu s'étalonner, souvent contre d'autres Mondialistes, afin de tester de nouveaux systèmes et de nouveaux joueurs, voire de nouvelles philosophies pour les sélectionneurs fraîchement nommés. Voici ce qu'il faut retenir des amicaux disputés par les représentants de la CAF.

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Ils ont été reçus 2 sur 2

La Côte d'Ivoire a parfaitement négocié ses deux rendez-vous face à des Mondialistes, en battant la République de Corée 4-0 et l'Écosse 1-0. Pour sa première sélection, Martial Godo a vécu un match de rêve, à la fois passeur pour Evann Guessand et buteur. Simon Adingra et Wilfried Singo se sont joints au festival offensif, face à une défense sud-coréenne trop friable.

Trois jours plus tard, à Liverpool, les Éléphants sont parvenus à battre l'Écosse sur un but de Nicolas Pépé. Après avoir fait le dos rond lors d'une entame dominée par les Écossais, ils ont fait jeu égal dans un match équilibré.

De son côté, le Sénégal a aussi réalisé le doublé, face au Pérou (2-0) et à la Gambie (3-1). Dans un Stade de France quasiment plein (68.000 spectateurs) et totalement acquis à leur cause, les Lions ont concrétisé leur domination par Nicolas Jackson (41') et Ismaïla Sarr (54'), avant de faire dans le contrôle en fin de rencontre pour rester hermétiques.

De retour au pays, ils ont fait vibrer le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio grâce à Abdoulaye Seck (45'+4) puis Ibrahim Mbaye, bien servi par Sarr (47'). Lamine Camara a clos la fête, même si la Gambie avait réduit l'écart entre-temps.

Ils se sont rassurés

L'Algérie a vécu deux matches très différents : une large victoire 7-0 sur une équipe du Guatemala dépassée, puis un match nul 0-0 contre un Uruguay robuste. Dans le premier à Gênes, les Fennecs ont déroulé grâce à un Amine Gouiri des grands soirs. Le Marseillais a inscrit un doublé et obtenu un penalty converti par son capitaine Riyad Mahrez. Achref Abada, Houssem Aouar, Farès Ghedjemis et Nadhir Benbouali se sont également joints au festival offensif.

Mais, au Stade de Turin le mardi suivant, les Algériens ont dû puiser dans leurs ressources pour tenir tête à la Celeste. Enzo Zidane s'est notamment souvent employé devant Giorgian de Arrascaeta ou encore Federico Viñas.

L'Égypte a aussi passé une bonne fenêtre internationale, face à deux Mondialistes, l'Arabie saoudite (4-0) et l'Espagne (0-0). Les Pharaons ont fait le plein de confiance en maîtrisant parfaitement leur match contre les hommes d'Hervé Renard, grâce à l'ouverture du score d'Islam Issa (4'), la tête piquée de Mahmoud Trézéguet (16'), le lob de Zizo (44') et la frappe surpuissante d'Omar Marmoush (56').

Quatre jours plus tard en Espagne, la défense égyptienne a été rudement testée par une Roja déchaînée. Mais elle a tenu bon, grâce à une excellente prestation du gardien Mostafa Shobeir, qui a dégoûté tour à tour Ferran Torres, Pedri ou encore Yéremy Pino.

Le Maroc a disputé deux rencontres qui se sont achevées par deux buts de Neil El Aynaoui et deux passes décisives du capitaine Achraf Hakimi. Vendredi, face à l'Équateur, les Lions de l'Atlas ont longtemps buté sur une défense équatorienne très regroupée et ont même concédé l'ouverture du score. Après avoir vu son penalty arrêté (62'), El Aynaoui s'est rattrapé en fin de match, en égalisant de la tête sur corner à la 88e minute, pour la première de Mohamed Ouahbi sur le banc.

Face au Paraguay mardi, les Marocains ont dominé la première période sans trouver la faille, avant de se montrer plus efficaces dans le second acte. Sur deux centres d'Hakimi, Bilal El Khannouss (48') et El Aynaoui (53') ont offert la victoire 2-1 aux futurs adversaires du Brésil, d'Haïti et de l'Écosse au Mondial.

Ils ont pu tirer des enseignements

L'Afrique du Sud a affronté deux fois le Panamá chez elle, mais tout ne s'est pas passé comme l'espérait le sélectionneur Hugo Broos. Ce dernier a d'abord vu ses joueurs dominateurs, mais trop maladroits et tenus en échec 1-1 à Durban, Oswin Appollis ayant répondu à l'ouverture du score panaméenne au terme d'une belle action collective.

Quatre jours plus tard, au Cap, les Bafana Bafana se sont cette fois inclinés 2-1 au terme d'un match bien plus équilibré. S'ils ont encaissé deux buts sur coups de pied arrêtés, entre-temps le jeune Mbekezeli Mbokazi a marqué d'un bijou de frappe lointaine, après un bon décalage de Themba Zwane.

Le Cap-Vert a, lui, vécu une semaine contrastée dans le cadre des FIFA Series 2026 en Nouvelle-Zélande. À quelques mois de son premier Mondial, il a longtemps tenu tête au Chili et même ouvert la marque par Dailon Livramento, mais l'exclusion de Diney Borges a libéré les Chiliens, auteurs de trois buts après la pause, dont une superbe frappe lointaine de Maximiliano Gutiérrez, pour finalement s'imposer 4-2.

Trois jours plus tard, dans ce même Eden Park, les hommes de Bubista sont venus à bout d'une équipe finlandaise malmenée mais opportuniste, qui a ouvert le score juste avant la pause. Les Capverdiens ont égalisé à l'heure de jeu sur corner, avant de s'en remettre aux exploits de leur gardien Márcio Rosa pour l'emporter aux tirs au but au terme d'un match nul (1-1 a.p., 4 tab à 2).

La Tunisie s'est offert deux matches au Stade de Toronto, qui accueillera la Coupe du Monde, et s'est imposée sur la plus petite marge face à Haïti dans le premier. Après l'ouverture du score rapide de Sebastian Tounekti sur une ouverture lumineuse d'Ismaël Gharbi (7'), les Aigles de Carthage ont su garder leur cage hermétique, malgré les acrobaties de Duckens Nazon.

Trois jours plus tard, les hommes de Sabri Lamouchi ont dû redoubler d'efforts pour ne concéder aucun but face à des Canadiens très entreprenants. Grâce à la solidité de sa charnière Omar Rekik - Alaa Ghram, ainsi qu'aux six parades d'Abdelmouhib Chamakh, la Tunisie est parvenue à tenir en échec la nation co-hôte 0-0.

Ils ont encore du travail

Le Ghana a vécu des turbulences lors de cette fenêtre internationale, avec deux défaites qui ont précipité le départ du sélectionneur Otto Addo, qui avait dirigé les Black Stars au Qatar il y a quatre ans. Ils ont sombré 5-1 en Autriche, l'honneur ayant été sauvé par une action en solitaire de Jordan Ayew - le meilleur buteur ghanéen en qualifications avec sept réalisations. Trois jours plus tard, à Stuttgart, les Ghanéens se sont inclinés 2-1, un score qui dissimule l'ampleur de la domination allemande, même si Abdul Fatawu Issahaku avait un temps égalisé sur un bon service de Derrick Köhn.