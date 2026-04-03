Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle - Les étudiants de l'Université de Grand-Bassam instruits sur les meilleures techniques

L'Université internationale de Grand-Bassam (Uigb) a abrité, le jeudi 2 avril 2026, la cérémonie de lancement officiel du Nescafé Skills Tour 2026, initié par Nestlé Côte d'Ivoire sur le thème : « L'importance des soft skills dans l'insertion professionnelle des jeunes diplômés ».

Cette initiative, marquée par la signature d'une convention de partenariat entre les deux structures, vise, entre autres, à renforcer l'employabilité des jeunes et à les accompagner dans la construction de leur avenir professionnel, tout en leur inculquant les meilleures techniques et qualités recherchées par les employeurs.

Par ailleurs, ce lancement ouvre une tournée qui se déroulera dans plusieurs universités de Côte d'Ivoire, en vue de rencontrer les étudiants, d'écouter leurs besoins et de leur offrir des outils concrets afin de maximiser leurs chances d'insertion professionnelle.

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La directrice de la communication institutionnelle et des affaires publiques, Mame Pane Sakho, représentant le directeur général de Nestlé Côte d'Ivoire, Mohamad Itani, a souligné que la convention signée va au-delà d'un simple acte formel : elle pose les bases d'une collaboration durable entre les deux structures et s'articule autour de la formation, du partage d'expertise, du développement des compétences et de l'accueil de stagiaires.

À l'en croire, ce partenariat vise à instaurer une collaboration université-entreprise afin de promouvoir la recherche scientifique, la formation universitaire et la formation continue. « Chers étudiants, dans un monde en constante évolution, le diplôme est important, mais il ne suffit plus. Aujourd'hui, les entreprises ne recherchent pas des curriculums éloquents, elles recherchent des jeunes capables de travailler en équipe, de communiquer avec confiance, de gérer le stress, de s'adapter au changement et surtout d'apprendre en permanence », a-t-elle conseillé.

Pour la directrice des ressources humaines, Stella N'Gbandan Kalala, investir dans la formation des jeunes, c'est investir dans l'avenir. C'est pourquoi sa structure a décidé de préparer les jeunes au monde professionnel. « Chers étudiants, le monde dans lequel vous évoluez est en constante transformation et les défis sont nombreux. Vous avez certes un potentiel immense : développez-le, valorisez-le. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous, allez à leur rencontre. Osez apprendre, osez sortir de votre zone de confort, car chaque interaction, chaque atelier est une occasion de grandir », a-t-elle exhorté, précisant que le futur se construit.

Le vice-président, Dr N'Da Koffi, représentant le président de l'Uigb, le professeur Saliou Touré, a remercié les organisateurs de cette rencontre pour avoir choisi son institution pour cette initiative. En effet, selon lui, le thème choisi est d'une importance capitale. « À une époque où les compétences techniques ne suffisent plus à garantir l'employabilité, les soft skills deviennent des leviers essentiels de réussite professionnelle », a-t-il déclaré.

À l'en croire, les compétences techniques peuvent permettre d'obtenir un entretien d'embauche, mais ce sont les soft skills qui permettent de décrocher le poste. C'est pourquoi il souhaite que le lancement de cette initiative marque le point de départ d'un partenariat durable, dynamique et mutuellement bénéfique.

Intervenant sur le thème : « L'importance des soft skills dans l'insertion professionnelle des jeunes diplômés », Dr Rachel Koffi, directrice exécutive de la Fondation Kaydan, a exhorté les étudiants à adopter une attitude gagnante. En effet, les soft skills les plus recherchées par les employeurs sont, entre autres, l'adaptabilité et la capacité à apprendre ; la communication efficace ; le leadership et l'influence ; la créativité et l'innovation ; la collaboration et la gestion du travail, ainsi que la résilience et la gestion du stress.

Mais pour les développer, il faut se connaître, apprendre par l'expérience, se former, observer, s'inspirer des bonnes pratiques et se remettre en question.