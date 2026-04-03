Cote d'Ivoire: Festival scolaire de la musique ivoirienne - La jeunesse révèle ses talents à l'école

La première édition du Festival scolaire de la musique ivoirienne (Fsmi) a été lancée le mardi 1er avril 2026, lors d'une conférence de presse, à Abidjan-Plateau. Initié par Grand Yanick, l'événement, qui se tiendra le 23 mai 2026 à l'Institut Goethe d'Abidjan, réunira plus de 500 élèves encadrés par des professionnels. Une façon de célébrer et de promouvoir la musique ivoirienne à travers des concours, des formations et des prestations artistiques.

Une scène, des voix encore timides, puis vibrantes. À Abidjan, la jeunesse s'apprête à faire résonner ses rêves au rythme des sonorités ivoiriennes. Le Festival scolaire de la musique ivoirienne ouvre une nouvelle page où l'école devient « un creuset d'expression artistique et d'éveil culturel ».

Une tribune pour éclore

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Pensé comme un espace d'expression et de révélation, le Fsmi se donne pour mission de « détecter les talents enfouis dans les établissements scolaires ». Pour son promoteur, Grand Yanick, « il est important de créer un cadre d'expression artistique pour les élèves, en mettant la musique ivoirienne au coeur du système éducatif ». Au-delà de la compétition, le projet se veut une plateforme visant à valoriser la créativité juvénile et à encourager l'appropriation du patrimoine musical national.

Former et transmettre

Panels, ateliers pratiques, prestations scéniques... le programme promet une immersion totale dans l'univers musical. Encadrés par des professionnels, les élèves bénéficieront d'outils pour affiner leur art et envisager des carrières dans l'industrie culturelle. « Le Fsmi est une plateforme de détection, de formation et de valorisation des jeunes artistes », souligne le promoteur. Les meilleures performances seront récompensées.

Déjà, l'engouement se lit dans les inscriptions et l'intérêt du public, invité à soutenir cette initiative à travers une billetterie accessible à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac), sis à Abidjan-Cocody.

Avec ce festival, l'école ivoirienne se transforme en vivier de talents et en gardienne vivante d'une identité musicale en perpétuelle renaissance. Une promesse d'avenir où chaque note devient un espoir.