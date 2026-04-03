Cote d'Ivoire: RHDP - Gilbert Koné Kafana mobilise la jeunesse cadre pour porter la vision d'un pays ambitieu

Le siège du RHDP à Cocody, rue Lepic, a servi de cadre, ce jeudi 2 avril 2026, à une importante séance de travail entre le président du Directoire, Gilbert Koné Kafana, et les jeunes cadres du parti. Une rencontre stratégique qui s'inscrit dans la dynamique de consolidation des bases intellectuelles et organisationnelles de la formation politique au pouvoir.

Dans une atmosphère studieuse marquée par des échanges francs et constructifs, le président du Directoire a tenu à rappeler le rôle central que joue cette frange de militants dans le rayonnement et la pérennité du parti. Aux côtés de plusieurs membres du gouvernement, notamment Mamadou Touré, Abou Bamba et Bernard Kini Comoé, il a encouragé ces jeunes cadres à s'approprier pleinement les mécanismes de fonctionnement du RHDP.

Selon Gilbert Koné Kafana, ces jeunes issus de divers horizons professionnels constituent un véritable vivier de compétences sur lequel le parti entend s'appuyer pour renforcer sa capacité d'analyse et d'anticipation face aux enjeux nationaux. Il leur a ainsi assigné une mission claire : contribuer activement, par leurs réflexions et expertises, à l'élaboration de solutions pertinentes aux grandes problématiques auxquelles la Côte d'Ivoire est confrontée.

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Au-delà d'une simple rencontre d'échanges, cette séance de travail apparaît comme une étape importante dans la structuration d'une pensée stratégique moderne au sein du RHDP. Le parti ambitionne, à travers cette initiative, d'intégrer davantage les compétences techniques et intellectuelles de sa jeunesse dans l'accompagnement des politiques publiques impulsées par le Président de la République.

Les interventions des différents ministres présents ont également mis en exergue la nécessité pour ces jeunes cadres de faire preuve de rigueur, d'engagement et d'innovation dans leurs contributions. Ils ont insisté sur le fait que la consolidation des acquis et la poursuite du développement du pays passent inévitablement par une implication accrue des nouvelles générations dans les sphères de réflexion et de décision.

Cette rencontre traduit, en filigrane, la volonté du RHDP de préparer efficacement la relève politique en misant sur une jeunesse formée, engagée et en phase avec les défis contemporains. Elle illustre également une orientation claire du parti vers une gouvernance basée sur l'expertise, la compétence et la participation active de ses cadres.

En mobilisant ainsi ses jeunes talents, le RHDP entend renforcer sa capacité à proposer des réponses innovantes aux attentes des populations et à soutenir la vision de développement portée par le Chef de l'État. Plus qu'un simple appel à l'engagement, cette séance de travail sonne comme une véritable invitation à l'action collective.

Portée par l'enthousiasme et la détermination de cette nouvelle génération, la formation politique affiche sa volonté de bâtir une « Grande Côte d'Ivoire », fondée sur des valeurs de compétence, de solidarité et de progrès. Une ambition qui repose désormais, en grande partie, sur l'implication effective de ces jeunes cadres, appelés à jouer un rôle clé dans l'avenir du parti et du pays.