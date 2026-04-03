Cote d'Ivoire: Journée mondiale de l'eau 2026 - Le pays mise sur le leadership féminin pour une gestion durable

La Côte d'Ivoire a célébré, ce jeudi 2 avril 2026 à Abidjan-Plateau, l'édition 2026 de la Journée mondiale de l'eau (JME), autour d'un thème évocateur : « Eau et Genre ». À travers cette commémoration officielle, autorités, experts et partenaires techniques ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une gestion durable, inclusive et équitable des ressources en eau.

Placée sous le signe de l'égalité de genre, cette édition met en lumière le rôle déterminant des femmes dans la gouvernance de l'eau, tout en appelant à une plus grande implication de celles-ci dans les processus décisionnels. Représentant le ministre des Eaux et Forêts, la directrice de cabinet, Mme Zouzou Joëlle Elvire, a rappelé que l'eau demeure une ressource essentielle à la vie, au développement économique et à la cohésion sociale.

Elle a souligné que depuis son institution en 1992, la Journée mondiale de l'eau constitue un cadre privilégié de sensibilisation à la préservation de cette ressource vitale. Face aux défis croissants liés au changement climatique, à la pression démographique et à la pollution, elle a insisté sur la nécessité d'adopter des solutions durables et innovantes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le thème de cette année met en évidence les inégalités persistantes dans l'accès à l'eau et à l'assainissement, notamment au détriment des femmes et des jeunes filles », a-t-elle indiqué. Selon elle, leur pleine participation aux prises de décisions est indispensable pour garantir des services plus efficaces et durables. Elle a, par ailleurs, mis en avant les avancées enregistrées par la Côte d'Ivoire, notamment l'adoption du Code de l'Eau en 2023, ainsi que plusieurs programmes visant à renforcer la sécurité hydrique et l'adaptation aux changements climatiques.

Intervenant au nom du comité d'organisation, le Dr Kouassi Auguste a salué la mobilisation des acteurs impliqués dans la réussite de cette cérémonie. Il a précisé que cette édition vise, entre autres, à promouvoir l'égalité des genres, favoriser l'inclusion sociale et accélérer l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement.

Un panel de haut niveau a enrichi les échanges, réunissant plusieurs experts et responsables du secteur. Tous ont insisté sur la nécessité d'une gestion intégrée et durable des ressources en eau. Parmi les recommandations formulées figurent l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau, le renforcement des politiques publiques sensibles au genre et la promotion de solutions innovantes adaptées aux réalités locales.

Au-delà des discours, cette célébration se veut un véritable appel à l'action. Les défis liés à l'eau exigent une mobilisation collective de l'État, du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement.

Dans cette dynamique, l'autonomisation des femmes apparaît comme un levier incontournable pour bâtir un avenir plus équitable, résilient et durable.