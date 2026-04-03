Mohamed Ould Abdellahi OULD ETHMANE (57ans) promu nouvel ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie au Sénégal a présenté ses lettres de créances au président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE ce jeudi à 12 heures locales.

Ce diplômé de la prestigieuse École Nationale Supérieure des Mines de Paris, ancien ministre, haut dirigeant de l'administration centrale et de la coopération multilatérale et conseiller- proche collaborateur du président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, aura la lourde mission de lubrifier davantage les relations diplomatiques et économiques sur l'axe Nouakchott- Dakar dans un élan de solidarité fraternelle qui unit les deux peuples et les présidents Diomaye Faye et Ould Ghazouani.

Nouakchott accélère la cadence. Après le départ de son ambassadeur Mohamed Aly Oud Sidi Mohamed son remplaçant a été dans la foulée désigné en la personne de Mohamed Ould Abdellahi Ould Ethmane. Présenté comme un grand commis de l'État mauritanien, ministre-conseiller du Président de la République, ministre du travail et de la fonction publique, puis ministre de l'Élevage, il a oeuvré à la coopération et à la complémentarité régionales. Après 15 ans d'ingénierie et de direction dans le secteur de l'industrie et des mines (exploration, exploitation, encadrement), il rejoint, en 2009, la haute administration en tant que directeur central au ministère de l'industrie, où il a fondé l'ensemble de l'infrastructure qualité et métrologie.

Condolidation de l'exception de la coopération bilatérale

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Le nouvel ambassadeur mauritanien au Sénégal est une figure- clé au sein des instances techniques du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, et interlocuteur de premier plan des organismes internationaux, à travers la conduite et la supervision de programmes d'appui à portée régionale et multilatérale.

Sur les tablettes empreintes d'embellie, Monsieur Mohamed Ould Abdellahi Ould Ethmane a piloté le projet de l'école des mines de Mauritanie. Il a assuré l'enseignement à la faculté des Sciences et Techniques de Nouakchott et à l'école des mines.

Au cours de la cérémonie de présentation de ses lettres de créances au palais Roume de Dakar, le diplomate mauritanien a transmis au président sénégalais SE.M Bassirou Diomaye Faye les salutations et les voeux de succès du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

A son tour, le président Diomaye Faye a chargé SEM Mohamed Ould Abdellahi Ould Ethmane de transmettre à son homologue mauritanien ses salutations et ses voeux de succès et de prospérité pour le peuple mauritanien. La présentation des lettres de créances du nouvel ambassadeur mauritanien au président Bassirou Diomaye Faye intervient à quelques semaines de la prochaine réunion de la commission mixte sénégalo- mauritanienne, après la visite d'amitié et de travail du 8 au 10 janvier dernier du Premier ministre Moctar Ould DJAY à Dakar