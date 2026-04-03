Congo-Brazzaville: Études - Le rapport du CEO mis à la disposition de la direction générale de l'énergie

Le rapport du Centre d'excellence d'Oyo (CEO) sur le diagnostic des politiques, cadre légal et réglementaire des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en République du Congo, remis officiellement à la direction générale de l'énergie, contient des recommandations visant à améliorer la réglementation du secteur.

Dans le rapport mis à la disposition de la direction générale de l'énergie, le CEO a identifié les obstacles au développement des énergies renouvelables. « Aujourd'hui, nous voulons avoir un mix énergétique, mais les technologies à énergies renouvelables demeurent encore inaccessibles. Les obstacles à l'accès à ces technologies sont d'ordre réglementaire. Il était donc important pour nous de proposer des mesures liées au développement de ces énergies en remettant officiellement ce rapport à la direction générale de l'énergie qui est chargée de la mise en œuvre des recommandations formulées », a expliqué Royal Louembet, un expert en énergies renouvelables évoluant au CEO.

Pour sa part, Émile Tsakala, conseiller en stratégie de développement du secteur de l'électricité, a salué le travail réalisé par le CEO. « Les recommandations formulées dans ce rapport vont permettre de prendre en compte les énergies renouvelables afin d'améliorer l'accès de la population à l'électricité », a-t-il fait savoir. Il a promis de tout mettre en œuvre pour traduire dans les faits lesdites recommandations.

Il convient de préciser que la remise du rapport sur le diagnostic des politiques, cadre légal et réglementaire des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en République du Congo a été précédée d'une séance de relecture ayant permis à l'ensemble des parties prenantes de l'amender. Ainsi, Patrick Nsemi, représentant de la directrice exécutive du CEO, a remercié les participants pour leurs propositions et conseils. « Nous allons continuer à compter sur vous pour qu'ensemble, nous puissions mener à bien nos missions respectives pour l'essor des énergies renouvelables », a-t-il assuré.

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