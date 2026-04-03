Congo-Brazzaville: Études - Le rapport du CEO mis à la disposition de la direction générale de l'énergie

3 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Le rapport du Centre d'excellence d'Oyo (CEO) sur le diagnostic des politiques, cadre légal et réglementaire des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en République du Congo, remis officiellement à la direction générale de l'énergie, contient des recommandations visant à améliorer la réglementation du secteur.

Dans le rapport mis à la disposition de la direction générale de l'énergie, le CEO a identifié les obstacles au développement des énergies renouvelables. « Aujourd'hui, nous voulons avoir un mix énergétique, mais les technologies à énergies renouvelables demeurent encore inaccessibles. Les obstacles à l'accès à ces technologies sont d'ordre réglementaire. Il était donc important pour nous de proposer des mesures liées au développement de ces énergies en remettant officiellement ce rapport à la direction générale de l'énergie qui est chargée de la mise en œuvre des recommandations formulées », a expliqué Royal Louembet, un expert en énergies renouvelables évoluant au CEO.

Pour sa part, Émile Tsakala, conseiller en stratégie de développement du secteur de l'électricité, a salué le travail réalisé par le CEO. « Les recommandations formulées dans ce rapport vont permettre de prendre en compte les énergies renouvelables afin d'améliorer l'accès de la population à l'électricité », a-t-il fait savoir. Il a promis de tout mettre en œuvre pour traduire dans les faits lesdites recommandations.

Il convient de préciser que la remise du rapport sur le diagnostic des politiques, cadre légal et réglementaire des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en République du Congo a été précédée d'une séance de relecture ayant permis à l'ensemble des parties prenantes de l'amender. Ainsi, Patrick Nsemi, représentant de la directrice exécutive du CEO, a remercié les participants pour leurs propositions et conseils. « Nous allons continuer à compter sur vous pour qu'ensemble, nous puissions mener à bien nos missions respectives pour l'essor des énergies renouvelables », a-t-il assuré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.