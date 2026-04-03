Cote d'Ivoire: Société - Le gouvernement veut prévenir les effets néfastes de la prochaine saison des pluies

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Robert Beugré Mambé, avec à ses côtés le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé une réunion inter-ministérielle sur la prochaine saison des pluies, en vue de prémunir les populations contre les effets néfastes des eaux de pluies. Plusieurs membres du Gouvernement ont pris part à la rencontre, au terme de laquelle trois d'entre eux se sont exprimé.

Etant entendu que les fortes pluies, faites de précipitations extrêmes entraînent des conséquences majeures touchant la sécurité humaine, la santé et même l'économie, le Ministre en charge de la Sécurité, Vagondo Diomandé est intervenu pour dire : « Nous avons tenu cette réunion, afin de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour éviter les situations déplorables que nous avons connues par le passé. Pour rappel, malheureusement nous avons enregistré l'année dernière 26 morts du fait des pluies et plusieurs personnes ont été impactées. », a-t-il déploré.

Pour lui, il était donc nécessaire aujourd'hui de faire le tour de la question et voir toutes les mesures qui s'imposent. Celles-ci partent d'abord des mesures de prévention au public. Prévention qui touche à l'entretien de tout ce qui est dispositif de drainage des eaux. Car l'on a toujours voulu éviter ces situations difficiles.

A en croire Vagondo Diomandé, le Gouvernement ne veut pas qu'intervenir, mais plus tôt prévenir afin que les populations soient averties et prennent toutes les dispositions, pour ne pas être impactées par les effets négatifs des pluies qui sont annoncées. Et de révéler que pour cette année, il est prévu à peu près 1500 mm d'eau. Comme ce fut le cas l'année dernière.

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Le Ministre en charge de l'Hydraulique, Amedé Koffi Kouakou, a lancé un appel aux populations afin qu'elles libèrent les caniveaux et autres égouts pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales pour le bien-être de tous. Il a lancé un message de civisme aux populations afin que celles-ci évitent de jeter les ordures dans les caniveaux, empêchant les eaux de pluies de s'écouler normalement. Toutes choses qui ont pour conséquences les inondations et éboulements aux effets dévastateurs qui endeuillent malheureusement des familles.

Quant au Ministre en charge de l'Environnement, Abou Bamba, il a promis interdire l'usage, la fabrication et le commerce des sachets plastiques. Car ce sont eux qui obstruent effectivement les ouvrages de drainage et d'assainissement. Il en est de même pour les remblais qui bouchent les exutoires des eaux de pluie. Le Ministre compte sensibiliser et communiquer de façon quotidienne pour s'adresser aux Ivoiriens et aux autres parties prenantes afin que leurs comportements ne contribuent pas à entraîner des inondations dues faux pluies qui vont aboutir à des pertes en vie humaine.