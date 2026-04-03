Cote d'Ivoire: Médias et innovation - MTN CI offre une bourse pour former les journalistes et créateurs de contenus

Dans un contexte de mutation accélérée du paysage médiatique, Mtn Côte d'Ivoire franchit un nouveau cap en faveur de l'innovation.

L'opérateur de téléphonie mobile a officiellement lancé, sous le parrainage du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, une bourse dédiée aux professionnels des médias et aux créateurs de contenus, visant à promouvoir, innover et crédibiliser le secteur. La rencontre s'est tenue le jeudi 2 avril 2026, dans un complexe hôtelier à Marcory, en présence de plusieurs acteurs du numérique, notamment des journalistes, des créateurs de contenus et des partenaires institutionnels.

En effet, l'objectif de cette initiative s'inscrit dans une volonté claire : celle de former, d'accompagner et d'encourager une nouvelle génération de professionnels à s'adapter aux mutations numériques et à promouvoir une information de qualité. Ce programme de bourse d'innovation média s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'entreprise de télécommunication et vise à renforcer un écosystème médiatique solide et innovant, capable de promouvoir une image équilibrée et positive de l'Afrique, tout en mettant en avant ses initiatives, ses talents et ses réussites.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous croyons fermement que soutenir les médias, c'est investir dans l'avenir de nos sociétés et dans la croissance de notre continent. À travers ce programme, nous voulons offrir des opportunités concrètes aux talents qui façonnent l'information de demain », a indiqué Mitwa Ng'ambi, directrice générale de Mtn Côte d'Ivoire.

Le groupe, à travers sa filiale en Côte d'Ivoire, entend accompagner chaque année des journalistes et des créateurs de contenus avec cinq bourses d'études pour une formation d'une durée de 12 semaines en Afrique du Sud. Mais, au préalable, les candidats devront postuler via l'adresse suivante : Bourse.Medias_CI@mtn.com.

Pour faire acte de candidature, il faut remplir des critères spécifiques : être journaliste professionnel ou créateur de contenu informatif comptant au moins trois années d'expérience, disposer d'une bonne capacité rédactionnelle et d'une aisance digitale, fournir un CV actualisé et une lettre de motivation, et avoir une bonne maîtrise orale et écrite de l'anglais.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a salué cette démarche, qui s'inscrit dans une vision stratégique claire : « celle de contribuer à l'émergence d'un écosystème médiatique plus solide, plus crédible et pleinement adapté aux mutations de notre temps ».

Selon lui, en mettant l'accent sur le renforcement des compétences, le soutien aux projets éditoriaux innovants et l'émergence de nouveaux talents, ce programme s'inscrit pleinement dans les priorités du gouvernement. C'est dans cette optique qu'il affirme marquer son entière disponibilité à examiner, avec la plus grande attention, les modalités d'un accompagnement institutionnel de ce programme. Le groupe de télécommunications réaffirme, à travers cette initiative, son engagement en faveur du développement des médias et réitère sa volonté de contribuer à un secteur plus crédible et innovant, au service des citoyens.