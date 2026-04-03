Congo-Brazzaville: Disparition - Philippe Mvouo reposera pour l'éternité à Kellé

Décédé le 18 février 2026 à Orléans, en France, à l'âge de 75 ans, l'ancien ministre, ancien président du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC) et ancien membre du bureau politique du Parti congolais du travail (PCT), Philippe Mvouo, a été inhumé le 3 avril à Kellé, dans le département de la Cuvette-Ouest. La République reconnaissante et le PCT lui ont rendu des derniers hommages le 2 avril? à Brazzaville.

Les corps constitués nationaux ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu au Palais des congrès de Brazzaville, en présence du président du Sénat, Pierre Ngolo, et du président du Haut Conseil de l'audiovisuel et de la communication de la République démocratique du Congo, Christian Bossembé. Ancien ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique de 2002 à 2004 ; des Postes et Télécommunications, chargé des Nouvelles technologies de 2004 à 2006 ; de la Pêche et des Ressources halieutiques (2006-2007), Philippe Mvouo a dirigé le CSLC pendant 13 ans, soit de 2012 à 2025.

Le président du CSLC, Médard Milandou Songa, dans son oraison funèbre, a mentionné les mérites professionnels de Philippe Mvouo qui dépassaient, d'après lui, les frontières de son pays le Congo, qu'il a servi dignement et loyalement jusqu'à son dernier souffle. Né le 14 septembre 1951 à Kellé, Philippe Mvouo commence sa carrière professionnelle comme enseignant contractuel affecté au CEG de Mossendjo, dans le Niari. Il accomplit, par la suite, son sacerdoce tour à tour aux CEG de Nganga-Lingolo, Kibossi, Linzolo dans le Pool, et Gampo-Olilou à Brazzaville avant d'enseigner aux lycées de Gamboma et de la Révolution. Enseignant coopérant en Angola, il a également enseigné à l'Ecole nationale moyenne d'administration de Brazzaville.

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Peu avant l'hommage de la République, son parti le PCT lui a témoigné aussi de sa reconnaissance au cours d'une cérémonie organisée au siège fédéral à Mpila, sous la direction de son secrétaire général, Pierre Moussa. En effet, cadres et militants du parti ainsi que parents, amis et connaissances étaient tous rassemblés pour dire leurs adieux à Philippe Mvouo. « Homme politique, le camarade Philippe Mvouo a affronté le suffrage universel et a été élu député de la circonscription électorale unique de Kellé pour la mandature 2002 à 2007. Secrétaire du bureau communal du PCT de la ville de Brazzaville, chargé de l'éducation en 2020, Philippe Mvouo, en tant qu'homme politique, a atteint son apogée avec son élection au Bureau politique du PCT à l'issue du cinquième congrès extraordinaire », a retracé le secrétaire à l'organisation du comité PCT Djiri, Yvon Roger Kouébé, dans l'oraison funèbre.

S'exprimant au nom de la famille, Raymond Vincent Ombaka a reconnu que l'attention et le soutien du parti leur ont été d'une grande portée pendant cette douloureuse épreuve. « La famille, par ma voix, adresse au Parti congolais du travail ses sincères et respectueux remerciements pour l'assistance multiforme qu' il a bien voulus lui apporter depuis le décès du camarade Philippe Mvouo, tout particulièrement à son président, son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, président de la République, à M. Pierre Moussa, secrétaire général du parti, ainsi qu'à tous les militants et sympathisants du PCT », a-t-il témoigné.

Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, quant à lui, a salué la mémoire d'un homme dont l'engagement aura laissé une empreinte durable dans son milieu : « C'est la tristesse, une tristesse infinie. Une fois de plus, après Firmin Ayessa, c'est maintenant Mvouo et nous savons que c'est le chemin de tout le monde, mais le camarade Philippe Mvouo a été un grand camarade, un grand patriote et un membre du parti très fidèle et actif. Il a rendu des services au pays qui sont éminents, sérieux, nous le regrettons », a-t-il conclu.