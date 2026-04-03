Ethiopie: L'Éthiopie, hôte de plus d'un million de réfugiés, voit son engagement humanitaire salué à l'échelle internationale

Addis-Abeba — La politique d'accueil des réfugiés adoptée de longue date par l'Éthiopie suscite une reconnaissance croissante sur la scène internationale, selon le Service des réfugiés et des rapatriés (RRS).

Sa directrice générale, Teyba Hassen, a récemment indiqué à l'ENA que cette approche contribue à renforcer l'image du pays comme l'un des principaux acteurs humanitaires en matière d'accueil des réfugiés.

Avec plus d'un million de réfugiés et de demandeurs d'asile sur son territoire, l'Éthiopie figure parmi les plus grands pays d'accueil en Afrique, se classant deuxième derrière l'Ouganda et septième à l'échelle mondiale.

Selon Teyba Hassen, cette position s'explique par l'engagement constant du pays envers la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui oriente sa politique de protection des personnes fuyant les conflits et les persécutions.

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Au-delà de la simple protection, la stratégie éthiopienne met désormais un accent particulier sur l'inclusion.

Les réfugiés sont progressivement intégrés dans les communautés locales et bénéficient d'un meilleur accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'aide alimentaire ainsi qu'aux opportunités de subsistance.

Elle a également souligné les efforts visant à renforcer la coopération entre réfugiés et communautés hôtes, dans l'objectif de promouvoir un développement partagé et une participation économique accrue dans les régions d'accueil.

Par ailleurs, l'Éthiopie s'emploie à créer un environnement permettant aux réfugiés de vivre, de travailler et de contribuer activement à la vie sociale aux côtés des populations locales.

Certains anciens réfugiés, formés dans le pays, sont retournés dans leur pays d'origine et participent aujourd'hui à diffuser une image positive de l'Éthiopie à l'international.

Pour la directrice générale, cette politique ne relève pas uniquement d'un engagement humanitaire, mais constitue également un levier de stabilité régionale et de solidarité internationale.