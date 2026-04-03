Afrique: L'Éthiopie assume la direction du Conseil de paix et de sécurité de l'UA.

Addis-Abeba — Il s'agit de la première fois que le pays occupe ce poste depuis sa réintégration au sein du Conseil en avril 2025. L'Éthiopie prendra officiellement en charge la direction des travaux du Conseil à partir du 7 avril 2026.

Cette prise de fonction sera marquée par une cérémonie de levée du drapeau, qui servira également à accueillir officiellement les nouveaux membres élus. Au cours de son mandat, le pays pilotera les discussions sur un large éventail de questions essentielles liées à la paix et à la sécurité sur le continent africain.

Les débats porteront aussi bien sur des situations spécifiques à certains pays que sur des enjeux thématiques d'envergure continentale. Créé en 2004, le Conseil de paix et de sécurité constitue l'organe principal de l'Union africaine chargé de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits.

L'Éthiopie, membre fondateur, y a déjà siégé à quatre reprises avant son retour en 2025. Cette présidence intervient dans un contexte où le renforcement de la coordination régionale reste crucial pour faire face aux défis sécuritaires actuels et favoriser une paix durable en Afrique.