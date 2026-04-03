Afrique: L'Éthiopie assume la direction du Conseil de paix et de sécurité de l'UA.

3 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Il s'agit de la première fois que le pays occupe ce poste depuis sa réintégration au sein du Conseil en avril 2025. L'Éthiopie prendra officiellement en charge la direction des travaux du Conseil à partir du 7 avril 2026.

Cette prise de fonction sera marquée par une cérémonie de levée du drapeau, qui servira également à accueillir officiellement les nouveaux membres élus. Au cours de son mandat, le pays pilotera les discussions sur un large éventail de questions essentielles liées à la paix et à la sécurité sur le continent africain.

Les débats porteront aussi bien sur des situations spécifiques à certains pays que sur des enjeux thématiques d'envergure continentale. Créé en 2004, le Conseil de paix et de sécurité constitue l'organe principal de l'Union africaine chargé de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits.

L'Éthiopie, membre fondateur, y a déjà siégé à quatre reprises avant son retour en 2025. Cette présidence intervient dans un contexte où le renforcement de la coordination régionale reste crucial pour faire face aux défis sécuritaires actuels et favoriser une paix durable en Afrique.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.