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A Libreville, s'est ouvert l'atelier de vulgarisation du Plan national de croissance et de développement (PNCD), le 02 avril 2026. Nouridine Kane Dia, Responsable Pays de la Banque africaine de développement au Gabon, a tenu un discours, notre rédaction vous livre l'intégarlité

Libreville, Gabon - 02 Avril 2026

Excellence Monsieur le Vice-Président du Gouvernement,

Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation,

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Madame le Ministre de la Planification et de la Prospective,

Monsieur le Représentant de Madame la Présidente du Sénat,

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,

Madame la Représentante résidente du PNUD,

Honorables Elus locaux,

Mesdames et Messieurs,

Nous voudrions avant tout propos adresser, au nom de la Banque africaine de développement et du Programme des Nations unies pour le développement, nos plus sincères remerciements au Gouvernement gabonais de nous avoir invités à prendre part à cet important atelier de vulgarisation du plan national de croissance et de développement 2026-2030 aux élus locaux ainsi que pour le privilège qui nous a été donné de nous adresser à vous à cette occasion très spéciale.

Cette invitation, qui nous honore, constitue assurément un témoignage éloquent de la confiance que votre Gouvernement a toujours placée en nos deux Institutions. Elle est surtout le reflet de la qualité et de la solidité de notre partenariat.

Nous voudrions féliciter chaleureusement les hautes autorités gabonaises pour l'initiative de cette importante rencontre qui constitue un jalon très important dans la mise en oeuvre du PNCD.

Elle confirme, si besoin en était, de l'engagement du Gouvernement pour la mise en oeuvre inclusive du PNCD et le développement territorial équilibré du Gabon.

Vous nous permettrez également de renouveler notre reconnaissance à Madame le Ministre de la Planification et de la Prospective pour la confiance placée en nous en sollicitant notre accompagnement pour la préparation du PNCD et l'organisation du présent atelier dont la BAD et le PNUD sont heureux et fiers d'avoir contribué au financement.

Nous voudrions enfin relever la forte présence des élus locaux et des représentants des collectivités locales dont l'appropriation du PNCD sera essentielle à sa mise en oeuvre optimale.

Excellence Monsieur le Vice-Président du Gouvernement,

Mesdames et Messieurs,

Nous voudrions saluer la qualité du PNDC fondée une vision claire de rupture et ambitieuse ainsi que la démarche participative et innovante à travers laquelle il a été préparé.

Nous adhérons totalement à la vision du PNCD et nous nous réjouissons tout particulièrement de constater que celle-ci est parfaitement alignée avec la Stratégie décennale de la Banque pour la période 2024-2033 et les ODD.

Aussi, tenons-nous à saluer ici le professionnalisme et l'engagement des équipes techniques sous le leadership de Madame le Ministre de la Planification et de la Prospective, qui n'ont ménagé aucun effort pour l'élaboration du PNCD et qui poursuivront, nous en sommes persuadés, avec la même abnégation dans sa mise en oeuvre.

Excellence Monsieur le Vice-Président,

Mesdames et Messieurs,

Aussi pertinent et bien conçu soit-il, un document stratégique tel que le PNCD ne peut atteindre ses objectifs que s'il est pleinement compris, approprié et porté par les acteurs chargés de sa mise en oeuvre.

Par ailleurs, dans un contexte où le Gabon place la décentralisation au coeur de son modèle de gouvernance, les collectivités locales deviennent un maillon essentiel de ce processus.

La réussite de la mise en oeuvre du PNCD passera donc par sa forte appropriation par les élus locaux et leur participation dans la territorialisation des orientations stratégiques du PNCD et des politiques publiques y afférentes.

Il est donc important que le processus participatif qui a prévalu lors de l'élaboration du PNCD puisse être maintenu et renforcé et que l'ensemble des parties prenantes soient impliquées dans sa mise en oeuvre et son suivi.

L'événement qui nous réunit ce jour est donc d'une indéniable importance pour le Gabon et suscite sans nul doute un immense espoir auprès des élus locaux ici présents et des populations qu'ils représentent. Nous voudrions donc vous témoigner de l'intérêt tout particulier qu'attachent le PNUD et la BAD à la tenue des présentes assises.

Nous demeurons convaincus qu'au terme de cet atelier, un consensus et une forte adhésion de l'ensemble des acteurs se dégageront autour du PNCD et de ses objectifs et priorités de développement pour le Gabon.

Nous osons également espérer que le présent atelier permettra d'identifier clairement les besoins prioritaires, les capacités à renforcer, ainsi que les appuis nécessaires pour permettre aux collectivités locales de jouer pleinement leur rôle dans la mise en oeuvre du PNCD.

Cette démarche est indispensable pour permettre au Gouvernement et aux partenaires au développement de coordonner leurs appuis dans une logique synergique et axée sur les résultats et garantissant un alignement optimal sur les priorités nationales et locales, pour un impact plus structurant et durable.

Pour notre part, nous serons fiers de continuer à vous accompagner dans cette dynamique ambitieuse. Notre présence ce matin traduit notre engagement à vos côtés pour une mise en oeuvre réussie du PNCD en vue de la matérialisation de sa vision renouvelée et ambitieuse pour un Gabon nouveau et une économie diversifiée, résiliente et inclusive et décentralisée !

Dans cette perspective, nous voudrions nous réjouir déjà d'annoncer ici que la Banque apportera un appui technique et financier à l'élaboration des Plans provinciaux de croissance et de développement.

Excellence Monsieur le Vice-Président,

Mesdames et Messieurs,

Confiant en votre engagement à oeuvrer pour le développement économique et l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises, et en réitérant nos très sincères remerciements au Gouvernement pour l'honneur qui nous a été en nous invitant à cet important atelier, nous vous souhaitons de fructueuses assises !

Nous vous remercions de votre aimable attention.