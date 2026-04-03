Tunisie: Le pays renforce sa percée au Brésil - Dattes en tête et huile d'olive en forte progression

La Tunisie confirme son ancrage sur le marché latino-américain, en particulier au Brésil, où elle s'impose comme un partenaire commercial de plus en plus stratégique dans le secteur agroalimentaire. Selon les dernières données du Centre de Promotion des Exportations, le pays se hisse au rang de premier fournisseur de dattes pour le marché brésilien, consolidant ainsi la position de ce produit emblématique dans les échanges bilatéraux.

Cette performance s'inscrit dans une dynamique d'expansion soutenue des exportations tunisiennes vers le géant sud-américain. Sur les deux dernières années, les ventes de produits tunisiens ont connu une progression spectaculaire, dépassant les 100 %, témoignant d'un intérêt croissant des consommateurs brésiliens pour la qualité et la diversité de l'offre tunisienne.

Parallèlement, la Tunisie renforce sa présence dans le segment de l'huile d'olive, où elle occupe désormais la cinquième place parmi les fournisseurs du Brésil. Une avancée notable dans un marché historiquement dominé par les producteurs européens, et qui reflète les efforts de diversification et de montée en gamme opérés par les exportateurs tunisiens.

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Cette montée en puissance s'explique notamment par la compétitivité des produits tunisiens, leur conformité aux standards internationaux ainsi que par les actions de promotion ciblées menées ces dernières années. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour les opérateurs économiques, dans un contexte de recherche accrue de débouchés à l'international. Au-delà des chiffres, cette évolution confirme le potentiel des relations commerciales entre la Tunisie et le Brésil, appelées à se renforcer davantage, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée.