Afrique: Madagascar et Moscou renforcent leurs relations

Madagascar et la Russie ont entamé un rapprochement stratégique depuis début 2026, couvrant les sphères diplomatique, militaire et économique, marquant un tournant dans les relations bilatérales. Le mercredi 1eᣴ avril, le président de la Refondation de Madagascar, Michaël Randrianirina, a salué un don russe de deux chars de combat, de munitions, d'armes légères et de protections individuelles. Ses quatre hauts conseillers et lui étaient à la cérémonie de remise des dons dans un camp militaire en périphérie d'Antananarivo.

Déjà, le 19 février, le président malgache s'était rendu à Moscou pour une visite d'État, la première du genre depuis près de 50 ans. Lors de cette rencontre, le président russe, Vladimir Poutine, avait qualifié Madagascar d'«important partenaire en Afrique» et identifié plusieurs secteurs de coopération : agriculture, énergie, santé, éducation et géologie. «La Russie est prête à développer ces liens... dans la sphère humanitaire et autres», avait déclaré Poutine, soulignant l'importance stratégique de ce partenariat. Renforcement militaire

Cette visite a été suivie par un programme de formation militaire pour l'armée malgache. Environ 200 militaires malgaches ont été entraînés par des instructeurs affiliés à l'Africa Corps, le successeur du groupe paramilitaire Wagner en Afrique. L'entraînement, terminé le 6 mars, incluait le maniement de drones d'attaque fournis par la Russie et des exercices de tir. Le président Randrianirina a précisé à Russia Today que «cette collaboration nous permet de renouveler notre armement et d'améliorer les compétences de l'armée malgache», rappelant que Madagascar entretient des liens militaires avec la Russie depuis 1975.

Vers une coopération économique concrète

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Le 27 mars, Madagascar et la Russie ont officialisé la création d'une Chambre de commerce bilatérale à Antananarivo. Cette structure vise à stimuler les échanges commerciaux et à encourager des projets économiques communs, rassemblant diplomates, représentants publics et entrepreneurs. Selon les autorités malgaches, cette initiative permettra de transformer le rapprochement politique en résultats économiques tangibles, renforçant la présence de la Russie dans l'océan Indien et soutenant le développement de Madagascar.