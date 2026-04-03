Ethiopie: Les représentants du Tigray remettent leur programme à la Commission nationale de dialogue

Addis-Abeba — Les délégués de la région du Tigray ont officiellement transmis leur programme final à la Commission nationale de dialogue éthiopienne (ENDC), à l'issue d'un forum de consultation consacré à son élaboration.

Cette étape intervient après trois jours de discussions organisées à Addis-Abeba, dans le cadre de la première série de consultations menées par la Commission pour cette région, réunissant un large éventail d'acteurs.

Le commissaire en chef, Mesfin Araya, qui a reçu le document, a salué l'aboutissement réussi de cette première phase du processus.

Le programme présenté met en lumière les principales problématiques touchant la région, telles qu'exprimées par les participants au cours des échanges.

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Il a également souligné que ce processus s'inscrit dans la même dynamique que les consultations conduites dans les autres régions du pays, reflétant une approche harmonisée de la Commission.

Les discussions ont particulièrement mis l'accent sur la promotion de la paix, le renforcement de la compréhension mutuelle et le respect du principe d'impartialité tout au long du processus.

Le commissaire Melaku Woldemariam a indiqué que plus de 700 participants ont pris part aux travaux, qu'il a qualifiés de constructifs et riches en contributions.

Pour sa part, le commissaire Yonas Adaye a affirmé que les consultations allaient se poursuivre dans un cadre élargi, tout en soulignant que cette première phase s'est déroulée dans un esprit de dialogue respectueux et d'écoute mutuelle.

Enfin, le commissaire en chef et les membres de la Commission ont exprimé leur gratitude à l'ensemble des participants pour leur engagement et leur contribution au succès de cette initiative.