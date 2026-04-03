Afrique de l'Est: La coopération renforcée, pilier de la protection des intérêts nationaux, selon l'ambassadeur Redwan

Addis-Abeba — L'ambassadeur Redwan Hussein a affirmé que la performance dans l'ensemble des secteurs, associée à une coopération accrue, constitue un élément déterminant pour préserver la sécurité nationale de l'Éthiopie ainsi que ses intérêts au niveau régional.

S'exprimant lors de la deuxième Conférence nationale sur la sécurité tenue à Addis-Abeba, le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité a insisté sur le caractère impératif de cette dynamique.

Il a souligné que garantir un haut niveau d'efficacité dans tous les domaines, tout en consolidant les partenariats, est essentiel pour protéger durablement les intérêts du pays.

Évoquant l'évolution récente du contexte sécuritaire, il a décrit un environnement marqué par l'instabilité, l'imprévisibilité et des défis de plus en plus complexes.

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Il a notamment pointé la persistance de menaces liées à des groupes hostiles et terroristes actifs dans les régions d'Amhara et d'Oromia, ainsi que les tentatives de déstabilisation émanant d'acteurs internes et externes.

Malgré ces pressions, l'ambassadeur a assuré que les institutions de sécurité et de renseignement continuent de remplir efficacement leurs missions grâce à une coordination renforcée, à l'implication des communautés et à des dispositifs de maintien de l'ordre garantissant la sécurité publique et la libre circulation.

Il a par ailleurs attiré l'attention sur la dégradation de l'environnement sécuritaire aux niveaux régional et international.

Il a notamment évoqué l'intensification du conflit au Soudan et la réémergence de groupes extrémistes tels qu'Al-Shabaab et Daech en Somalie, soulignant leur capacité d'adaptation croissante et l'extension de l'instabilité dans la région.

Dans ce contexte mondial incertain, il a insisté sur la nécessité pour l'Éthiopie de renforcer ses capacités nationales et de développer une approche fondée sur la coordination et la synergie entre les différentes institutions afin de consolider ses moyens de défense.

L'ambassadeur Redwan a également mis en garde contre les répercussions des tensions au Moyen-Orient, en particulier pour un pays enclavé comme l'Éthiopie.

Il a expliqué que les mutations géopolitiques et la compétition autour de la mer Rouge compliquent les efforts visant à wɰwhnվ un accès maritime stable et fiable.

Selon lui, la question de l'accès à la mer dépasse largement les enjeux portuaires, revêtant une importance stratégique majeure pour la sécurité nationale et régionale.

Il a ainsi plaidé pour un engagement diplomatique accru afin de renforcer la coopération avec les acteurs régionaux autour d'intérêts communs liés à la mer Rouge.

Le responsable a également souligné la nécessité pour les institutions de sécurité d'aligner leurs stratégies sur les priorités nationales, tant à court qu'à long terme.

Il a indiqué que le Service national de renseignement et de sécurité poursuit ses efforts en faveur de la paix durable, du renforcement des priorités nationales et du rayonnement de l'Éthiopie sur les plans régional et international.

Il a en outre précisé que l'institution est engagée dans un processus de transformation, incluant le développement des ressources humaines, l'amélioration des performances opérationnelles, des réformes structurelles et l'intégration de technologies modernes.

Enfin, l'ambassadeur Redwan a assuré que le service continuera de consolider sa coopération avec les institutions fédérales et régionales, ainsi qu'avec les partenaires internationaux partageant des objectifs communs.

Il a également mis en garde contre les tentatives d'acteurs hostiles cherchant à exploiter les incertitudes actuelles aux niveaux régional et mondial.