Ethiopie: La réforme nationale consolide les institutions de sécurité grâce à une capacité opérationnelle renforcée et intégrée

Addis-Abeba — Des responsables de haut niveau issus des institutions éthiopiennes de sécurité et de renseignement ont affirmé que le programme de réforme nationale a nettement amélioré leur aptitude à accomplir leurs missions, grâce à une coordination accrue, une efficacité renforcée et une meilleure résilience institutionnelle.

Ces déclarations ont été faites à l'occasion de la Conférence nationale sur la sécurité, consacrée à l'analyse de l'environnement sécuritaire aux niveaux national, régional et international.

Les intervenants ont indiqué que les réformes engagées ces dernières années ont permis de poser les bases d'un système de sécurité modernisé, capable de s'adapter efficacement aux évolutions des dynamiques régionales et mondiales.

Le commissaire général de la police fédérale, Demelash Gebremichael, a souligné que le renforcement d'institutions solides et autonomes constitue un axe central de cette transformation.

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Il a précisé que la police fédérale a enregistré des progrès significatifs en matière de ressources humaines, de capacités technologiques et d'organisation interne.

Selon lui, ces avancées ont permis d'accroître la capacité de l'institution à préserver la paix et la sécurité, tout en la préparant à faire face aux défis à venir.

Il a également relevé que les institutions sécuritaires éthiopiennes jouent un rôle de plus en plus important en tant que facteurs de stabilité, tant au niveau national que dans les pays voisins.

De son côté, le directeur général adjoint du service national de renseignement et de sécurité, Sisay Tola, a expliqué que la réforme a favorisé une meilleure intégration des systèmes de sécurité, de renseignement et de gestion de l'information.

Il a indiqué que les institutions sont passées d'approches fragmentées à un dispositif plus cohérent et coordonné.

Il a ajouté que ce processus de transformation, mené de manière continue au cours des cinq dernières années, a permis aux institutions de se consolider tout en surmontant divers défis.

Par ailleurs, le commissaire Ararsa Merdasa, à la tête du Bureau de l'administration et de la sécurité de l'Oromia, a mis en avant l'amélioration de la coordination entre les organes de sécurité, facilitant ainsi la conduite d'opérations conjointes.

Il a également évoqué des avancées notables au niveau régional, notamment dans la gestion pacifique des questions sécuritaires et le renforcement de l'état de droit.

Dans le même esprit, le commissaire de police de la région Amhara, Zelalem Mengiste, a affirmé que les réformes institutionnelles ont renforcé la capacité du pays à faire face efficacement aux menaces sécuritaires, qu'elles soient internes ou externes.

Il a souligné que ces réformes ont favorisé l'émergence d'institutions complémentaires, capables de répondre à des défis complexes.

Les responsables ont par ailleurs annoncé que des préparatifs importants sont en cours en vue des septièmes élections générales.

Un plan de sécurité global et coordonné, élaboré au cours des huit derniers mois en s'appuyant sur les enseignements des scrutins précédents, est déjà en cours de mise en oeuvre.

Ils ont estimé que les efforts conjoints visant à garantir la paix et la stabilité ont permis de créer des conditions propices à l'organisation d'élections dans un climat sécurisé.

Enfin, ils ont assuré que la coopération entre les institutions de sécurité se poursuivra durant les phases préélectorale, électorale et post-électorale, afin de prévenir toute menace et de garantir un processus électoral pacifique, ordonné et crédible.