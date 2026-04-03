Addis-Abeba — Le Ministère de la Justice a indiqué que plusieurs lois et règlements ont été révisés dans le cadre de la Réforme nationale afin de renforcer le système judiciaire et de consolider l'autonomie des institutions démocratiques.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le vice-ministre de la Justice, Belayihun Yirga, a souligné que le processus de réforme en cours constitue une rupture significative avec les pratiques antérieures, où les institutions procédaient elles-mêmes à la révision de leurs cadres juridiques.

Il a expliqué que la spécificité de cette réforme réside dans le fait qu'elle a été conduite par un conseil consultatif indépendant, mis en place par le Ministère de la Justice.

Selon lui, cette démarche a permis d'obtenir des avancées notables, notamment à travers la révision de lois jugées obsolètes ou restrictives. Il a précisé que certaines proclamations restées inchangées pendant plus de soixante ans, y compris dans les domaines du commerce et du droit pénal, ont désormais été amendées.

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Le vice-ministre a également mis en avant les progrès réalisés en matière de gouvernance. Il a rappelé que, pendant longtemps, la promotion de la bonne gouvernance restait essentiellement théorique, faute de volonté politique au sein de l'exécutif pour engager des réformes susceptibles de limiter ses propres prérogatives.

À cet égard, il a indiqué que le processus actuel a permis de combler ce manque grâce à une restructuration menée par des experts, accompagnée de réformes institutionnelles. Par ailleurs, des mesures concrètes ont été adoptées pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il a notamment souligné qu'à présent, les tribunaux peuvent faire approuver directement leurs budgets par le parlement, sans intervention de l'exécutif, ce qui renforce leur autonomie effective.

Les réformes ont également touché les institutions démocratiques. Il a indiqué que la Commission électorale nationale d'Éthiopie a pu organiser la sixième élection générale de manière indépendante, sur la base de règles révisées, et se prépare à conduire la septième dans le même cadre.

De son côté, la Commission éthiopienne des droits de l'homme a vu son autonomie renforcée à la suite de modifications de ses textes fondateurs.

En outre, Belayihun Yirga a mentionné un regain d'intérêt pour les mécanismes traditionnels de règlement des différends. Des efforts sont en cours pour valoriser les savoirs locaux et les valeurs sociales dans la gestion des conflits.

Sur le plan international, il a souligné le renforcement de la coopération de l'Éthiopie avec plusieurs pays dans le domaine de la justice. Il a noté un intérêt croissant des partenaires étrangers pour accompagner les réformes juridiques et institutionnelles engagées.

Enfin, il a indiqué que le pays a récemment accueilli des délégations de haut niveau et conclu des accords avec des États tels que la Chine, le Brésil et l'Algérie, illustrant un engagement international de plus en plus marqué dans ce secteur.