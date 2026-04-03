La résilience économique de l'Afrique tient bon malgré les vents contraires mondiaux, selon un nouveau rapport de la Banque africaine de développement

Malgré les vents contraires qui soufflent actuellement à l'échelle régionale et mondiale, l'Afrique continue de faire preuve d'une résilience remarquable et conserve son statut de frontière mondiale de croissance. Telle est la principale conclusion du rapport « Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique 2026 » (MEO), présenté par le Groupe de la Banque africaine de développement le lundi 30 mars 2026, à son siège à Abidjan.

Le rapport souligne que l'Afrique a affiché une croissance supérieure à la moyenne mondiale en 2025, avec un PIB réel qui a bondi à 4,2 %, contre 3,1 % en 2024, dépassant largement la moyenne mondiale de 3,1 %.

L'une des principales conclusions du rapport est la forte poussée de la croissance, qui a dépassé 5 % dans 22 pays africains et 7 % dans six d'entre eux. Cette croissance a été soutenue par l'atténuation des pressions inflationnistes, l'amélioration de la gestion macroéconomique et une conjoncture agricole favorable.

Parmi les autres faits saillants, il convient de citer ce qui suit :

La croissance du PIB réel de l'Afrique devrait se stabiliser à 4,3 % en 2026 et atteindre 4,5 % en 2027.

12 des 20 économies à la croissance la plus rapide au monde en 2025 étaient africaines.

En 2025, l'Afrique de l'Est est restée la région du continent qui a connu la croissance la plus rapide (avec une croissance du PIB de 6,4 %), grâce aux excellentes performances de croissance de l'Éthiopie (9,8 %), du Rwanda (7,5 %) et de l'Ouganda (6,4 %).

La croissance du PIB par habitant de l'Afrique est passée de 0,9 % en 2023 à 1,1 % en 2024 et 1,9 % en 2025, mais demeure trop faible pour impulser une réduction rapide de la pauvreté.

L'inflation est en baisse, avec une moyenne estimée à 13,6 % en 2025, contre 21,8 % en 2024 ; de nouvelles baisses sont prévues pour 2026 et 2027.

Les investissements directs étrangers ont fortement rebondi en 2024, progressant de plus de 75 % pour atteindre 97 milliards de dollars.

Les flux de transferts de fonds ont également connu une forte reprise en 2024, augmentant de plus de 14 % pour s'établir à 104,6 milliards de dollars, compensant ainsi le recul de 6 % enregistré en 2023 et faisant des transferts de fonds la principale source de financement extérieur hors dette, devant les investissements de portefeuille étrangers.

Dans son allocution de haut niveau prononcée lors du lancement, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Sidi Ould Tah, a souligné que le continent se trouvait à un « moment crucial où le monde évolue, parfois au détriment du continent africain ». Évoquant un contexte difficile marqué par une fragmentation géopolitique accrue, des tensions commerciales et une baisse des flux financiers mondiaux destinés au développement, Dr Ould Tah a présenté le programme des Quatre points cardinaux du Groupe de la Banque comme un rempart stratégique essentiel, expliquant que « chacun d'entre eux répond directement aux défis identifiés et quantifiés dans ce rapport sur les perspectives macroéconomiques ».

À la lumière des récents développements au Moyen-Orient, M. Ould Tah a noté que l'analyse et les projections du rapport « Perspectives macroéconomiques 2026 » « avaient été préparées avant le début de la crise actuelle ». Il a ajouté que le Groupe de la Banque et ses partenaires, notamment le Programme des Nations unies pour le développement, évaluent actuellement les conséquences potentielles de cette crise sur le continent.

Dans sa présentation détaillée, l'économiste en chef et vice-président chargé de la Gouvernance économique et de la gestion des connaissances du Groupe de la Banque, M. Kevin Urama, s'est montré optimiste quant à l'impact limité de la crise actuelle sur le paysage macroéconomique de l'Afrique en 2026.

« L'Afrique a bien résisté aux chocs précédents et a la capacité de rebondir ensuite, à condition de ne pas céder à la panique et, au contraire, d'utiliser les leviers politiques appropriés », a-t-il déclaré. « Selon nos estimations, si la crise dure plus de trois mois, elle pourrait entraîner une baisse de 0,2 point de pourcentage du taux de croissance économique de l'Afrique en 2026. »

Après la présentation, une table ronde d'experts a examiné les conclusions du rapport et les recommandations politiques visant à soutenir la croissance, à renforcer les systèmes financiers et à mobiliser le financement du développement à grande échelle. Parmi les intervenants figuraient Souleymane Diarrassouba, ministre de la Planification et du Développement de la Côte d'Ivoire ; Augustine Kpehe Ngafuan, ministre des Finances et de la Planification du développement du Liberia ; Mthuli Ncube, ministre des Finances du Zimbabwe ; Retselisitsoe Matlanyane, ministre des Finances et de la Planification du développement du Lesotho ; et Mme Aminata Toure, représentante résidente du Fonds monétaire international pour la Côte d'Ivoire.

Les panélistes ont souligné l'importance de soutenir les réformes liées à la mobilisation des ressources intérieures, notamment l'approfondissement des marchés locaux d'actions et de titres à revenu fixe, et l'intensification des efforts de numérisation pour améliorer l'efficacité de la collecte des impôts. Ils ont également partagé des exemples de réussite tirés des réformes en cours dans leurs pays respectifs. Un consensus s'est dégagé autour du fait que les expériences de l'Afrique en matière de chocs peuvent permettre au continent de tirer de précieux enseignements pour surmonter les défis actuels et futurs.

Le Groupe de la Banque africaine de développement publie ce rapport macroéconomique deux fois par an, en complément du rapport Perspectives économiques en Afrique publié annuellement. Le président de la Banque, Sidi Ould Tah a décrit cette série comme une démonstration de « l'engagement du Groupe de la Banque à fournir à ses pays membres, à ses partenaires et à ses investisseurs les analyses les plus rigoureuses, les plus opportunes et les plus exploitables ».