Togo: Notation, crédibilité, investissements

3 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Lomé a accueilli jeudi la première édition de la Conférence sur le risque pays togolais, marquée par la présentation du rapport de l'agence de notation panafricaine Bloomfield.

Verdict : une note globale de 5,9 sur 10, positionnant le Togo comme une destination d'investissement à risque «modéré», un résultat encourageant, relevé par L'Économiste ce vendredi. Dans le monde de la finance internationale, la notation souveraine est bien plus qu'un simple chiffre.

C'est un signal envoyé aux investisseurs du monde entier sur la capacité d'un État à honorer ses engagements financiers et à offrir un environnement stable et prévisible. Les grandes agences internationales - Standard & Poor's (S&P), Fitch et Moody's - font figure de références absolues en la matière. Obtenir et maintenir une bonne notation auprès de ces institutions, c'est accéder à des financements à des taux plus avantageux, attirer des investissements directs étrangers et renforcer sa crédibilité sur les marchés obligataires internationaux.

Pour les pays africains, accumuler des évaluations positives, qu'elles viennent des agences mondiales ou d'acteurs panafricains comme Bloomfield, constitue un levier évident pour diversifier leurs sources de financement et réduire leur dépendance à l'aide au développement.

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