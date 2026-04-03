Togo: 30 milliards demandés, 120 milliards offerts - Le succès du Trésor togolais

Le Trésor public togolais a réalisé vendredi une nouvelle opération de levée de fonds particulièrement remarquable sur le marché financier régional de l'UEMOA.

Sollicitant initialement 30 milliards de Fcfa auprès des investisseurs via des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT), l'opération a suscité un engouement bien au-delà des attentes. Les soumissions globales reçues ont atteint plus de 120 milliards, portant le taux de couverture à un niveau exceptionnel de 402,3. Face à cet afflux massif de liquidités, le Trésor a finalement retenu 33 milliards, au-dessus du montant cible initial.

Ce taux de couverture record constitue un signal fort envoyé par les investisseurs régionaux et internationaux : la signature togolaise inspire confiance sur les marchés financiers de l'UEMOA. Dans un contexte économique mondial marqué par les incertitudes liées aux tensions géopolitiques et à la hausse des coûts énergétiques, cette performance témoigne de la solidité perçue de la gestion des finances publiques togolaises.

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Les BAT et OAT sont deux instruments de dette souveraine couramment utilisés par les États membres de l'UEMOA pour financer leurs besoins de trésorerie et leurs investissements à moyen et long terme. Les BAT sont des titres à court terme, tandis que les OAT couvrent des maturités plus longues, permettant à l'État de diversifier la structure de sa dette.

Cette opération s'inscrit dans une dynamique positive et régulière du Trésor togolais sur le marché régional, qui enchaîne les sorties réussies avec des taux de couverture systématiquement élevés. Une performance qui reflète à la fois la confiance des investisseurs dans la trajectoire économique du Togo et l'attractivité des conditions offertes par le Trésor. Ces levées de fonds régulières et sursouscrites constituent un levier essentiel pour financer les investissements publics et soutenir la dynamique de croissance, projetée à 6,5% pour 2026.