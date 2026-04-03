Ile Maurice: Les automobilistes avertis avant l'affluence de ce week-end pascal

3 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une opération coup de poing a été menée ce vendredi 3 avril à Flic-en-Flac par les autorités, visant à sanctionner les infractions routières dans cette région très fréquentée, particulièrement en cette période festive. Selon les informations recueillies, au moins une trentaine de véhicules ont été verbalisés au cours de cette opération.

La majorité des contraventions concernent des cas d'obstruction, notamment des automobilistes ayant stationné leurs véhicules sur les trottoirs ou encore sur les doubles lignes jaunes, entravant ainsi la circulation et la sécurité des piétons. Un inspecteur de police de Flic-en-Flac a précisé que «la plupart des automobilistes ont été pris en contravention pour obstruction sur la voie publique, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont garés sur une double ligne jaune ou sur le trottoir».

Par ailleurs, d'autres infractions ont également été relevées. Plusieurs conducteurs ont été sanctionnés pour non-respect des feux de signalisation, notamment pour avoir brûlé des feux rouges, ainsi que pour diverses autres entorses au Code de la route.

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Cette intervention s'inscrit dans une volonté des autorités de renforcer la discipline sur les routes et d'assurer la fluidité du trafic dans cette zone balnéaire très prisée. Avec l'affluence attendue durant le week-end, les usagers de la route sont appelés à faire preuve de vigilance et à respecter strictement les règles de circulation. Les automobilistes sont ainsi avertis : des contrôles similaires pourraient être intensifiés au cours des prochains jours afin de garantir la sécurité de tous.

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