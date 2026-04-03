Cote d'Ivoire: Abobo - Le Centre d'Action Culturelle rénové, un nouveau souffle pour les ARTs et la jeunesse

Le Centre d'Action Culturelle d'Abobo (CACAB) s'offre une seconde vie. Le jeudi 2 avril 2026, le Vice-Premier Ministre, Ministre d'État, Ministre de la Défense et Député d'Abobo, Téné Birahima Ouattara, a procédé à la remise officielle de cet espace entièrement rénové aux acteurs culturels de la commune, à travers la Ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck.

Cette cérémonie solennelle, qui s'inscrit dans la concrétisation d'un engagement pris lors de la campagne des législatives de décembre 2025, s'est déroulée en présence de la Présidente du Sénat et Maire d'Abobo, Kandia Camara, ainsi que de nombreuses personnalités administratives, culturelles et communautaires. Symbole de partage et de solidarité, la commune d'Abobo dispose désormais d'un outil modernisé, destiné à renforcer la promotion des arts et de la culture, mais aussi à offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse locale.

Dans son allocution, la Ministre Françoise Remarck a souligné la portée stratégique de cette réhabilitation, qu'elle inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, en matière de développement culturel. Elle a salué un projet qui va bien au-delà de la simple rénovation d'infrastructures. « En rénovant le CACAB, vous n'avez pas seulement restauré un bâtiment, vous avez redonné de l'espoir et ouvert de nouveaux horizons, aussi bien pour les populations d'Abobo que pour celles des autres communes, car ce centre est fréquenté par plusieurs communautés », a-t-elle déclaré.

Prenant la parole à son tour, Téné Birahima Ouattara a tenu à féliciter la Ministre de la Culture pour le travail remarquable accompli depuis sa prise de fonction. Il a notamment évoqué des actions emblématiques, dont le retour du Djidji Ayokwè, tambour sacré du peuple Atchan, en Côte d'Ivoire après plus d'un siècle d'absence.

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Le Vice-Premier Ministre a également insisté sur la responsabilité qui incombe désormais aux gestionnaires du centre. Il a exhorté la Directrice du CACAB à faire de cet espace un lieu culturel dynamique, vivant et exemplaire, capable de répondre aux attentes des populations d'Abobo et des visiteurs venus d'autres communes.

Il n'a pas manqué d'adresser ses remerciements aux partenaires techniques qui ont contribué à la réalisation de ce projet, saluant leur engagement et leur diligence. Avec cette réhabilitation, le CACAB ambitionne de devenir un véritable pôle d'attraction culturelle, favorisant la créativité, la formation artistique et la cohésion sociale. Une initiative qui confirme la volonté des autorités ivoiriennes de faire de la culture un levier essentiel de développement et d'inclusion.