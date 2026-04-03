Cote d'Ivoire: Rotary - Un club voit le jour à Bondoukou

Désormais, vous trouverez des Rotariens à l'œuvre sur des projets éducatifs, humanitaires ou de proximité dans la ville aux mille mosquées. Bondoukou, région d'origine d'Abou-Bakar Ouattara, gouverneur du District 9101 du Rotary International pour le mandat 2025-2026, s'est mise au diapason. Elle a officiellement intégré le réseau rotarien de Côte d'Ivoire depuis le 24 mars 2026. C'était prévisible.

Après sa célébration, le 28 juin 2025, sur la place du centre culturel de Bondoukou, et depuis la prise de fonction officielle d'Abou-Bakar Ouattara à la tête du District 9101 (10 pays), le 1er juillet 2025, le Gontougo mijotait quelque chose. À la tête du nouveau club-service, Mahama Coulibaly, président-directeur général de Mediaways Groupe et Ceo d'Esprit d'Équipe et de Sport Lab Africa. Altruiste et débonnaire, il entend, avec la dizaine de cadres qui composent le Rotary Club de Bondoukou, concentrer ses actions sur le développement humain, social et économique de la région, dans le respect des valeurs fondatrices du Rotary International.

La cérémonie officielle d'intronisation des membres et de remise de la charte aura lieu le samedi 23 mai prochain. La journée sera également marquée par l'inauguration de la salle multimédia du Lycée moderne de Bondoukou. Des panels axés sur l'engagement rotarien, à destination de la jeunesse, seront animés par le gouverneur du District 9101, Abou-Bakar Ouattara.

Le Rotary International est la plus ancienne organisation de clubs-service au monde. Il a été créé en 1905 à Chicago par quatre hommes d'affaires. Il compte aujourd'hui environ 33 000 clubs dans plus de 165 pays, avec plus de 1,2 million de membres. Ces derniers forment un réseau mondial de professionnels et de décideurs qui consacrent bénévolement leur temps et leurs talents au service de leurs communautés à travers le monde.

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