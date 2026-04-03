Cote d'Ivoire: Coopération - Le pays partage son expertise en matière de recensement avec la RDC

La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Kaba Nialé, a reçu, le 2 avril 2026, dans la salle de conférence du ministère, à Abidjan, une délégation de la République démocratique du Congo (Rdc), conduite par Guylain Nyembo Mbwizya, ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mission de partage d'expériences entre les deux pays, en lien avec la préparation de l'opération de recensement en Rdc. À cet effet, à la suite de la première délégation conduite par la directrice générale de l'Institut national de la statistique de la Rdc, qui a séjourné à Abidjan du 8 au 14 mars 2026 pour des échanges techniques, une seconde mission, conduite par le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, effectue un voyage d'études du 29 mars au 4 avril 2026 à Abidjan.

Cette mission abordera les aspects stratégiques du processus de réalisation du Recensement général de la population et de l'habitat, entre le ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au développement de la Rdc et les institutions, notamment la Bad, l'Unfpa et certains ministères de la Côte d'Ivoire.

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À cette occasion, le ministre d'État congolais a indiqué que la Côte d'Ivoire, à travers le recensement général de 2021, constitue aujourd'hui une référence en Afrique. Il a ainsi souligné la nécessité de s'inspirer de cette expérience afin de mieux préparer les opérations à venir.

Il a également relevé que le renforcement des capacités, à travers le partage d'expériences, demeure essentiel pour réduire les risques, combler certaines insuffisances et anticiper les défis, notamment au regard de l'ampleur de l'opération en Rdc. Il a, en outre, salué cette dynamique de coopération entre les deux pays, estimant qu'elle contribuera à améliorer l'efficacité des actions entreprises et à éviter la répétition des erreurs.

Par ailleurs, la ministre d'État, Nialé Kaba, s'est réjouie de cette initiative, qu'elle a qualifiée de pertinente, et a réaffirmé la disponibilité de la Côte d'Ivoire à partager son expérience en matière de recensement général, réalisé après plusieurs décennies, afin d'accompagner la Rdc dans la réussite de cette opération. Elle a notamment souligné que cette collaboration s'inscrit dans une dynamique de coopération africaine renforcée, fondée sur la solidarité et le partage d'expériences, en vue de favoriser un développement plus efficace et plus rapide du continent.