Togo: L'Allemagne et l'ONU s'allient pour transformer la santé reproductive

Le Togo compte aujourd'hui plus de 8 millions d'habitants, avec un taux de croissance démographique parmi les plus élevés d'Afrique de l'Ouest.

Derrière ce chiffre, des réalités complexes : mortalité maternelle encore élevée, accès insuffisant à la planification familiale dans les zones rurales, et une pression croissante sur les systèmes de santé et d'éducation.

C'est précisément à ces défis que s'attaquent le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et la Banque allemande de développement KfW, qui ont formalisé vendredi à Lomé un partenariat renforcé.

La rencontre entre Elise Kakam, représentante de l'UNFPA à Lomé, et Johannes Kinzinger, directeur du Bureau KfW au Togo, a permis de définir les axes d'une collaboration multisectorielle.

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Les deux institutions s'engagent à créer une synergie d'action autour de trois priorités : l'amélioration de la santé maternelle et infantile, le renforcement de l'accès à la planification familiale, et la maîtrise de la croissance démographique, conditions sine qua non d'un développement humain durable.

La question démographique est avant tout une question de développement. Maîtriser sa croissance ne signifie pas restreindre les libertés individuelle, c'est permettre à chaque femme de décider librement du nombre de ses enfants, d'accéder à des soins de qualité pendant la grossesse et l'accouchement, et de bénéficier d'une éducation sexuelle et reproductive complète.

Les données le confirment : dans les pays où les femmes sont éduquées, autonomisées et ont accès à la planification familiale, les indicateurs de santé s'améliorent, la mortalité maternelle recule et la croissance démographique se stabilise naturellement.

C'est le modèle que l'UNFPA et la KfW entendent promouvoir au Togo, en ciblant prioritairement les jeunes, les femmes et les populations des zones les plus vulnérables.

L'UNFPA accompagne le Togo depuis plusieurs décennies dans sa politique de santé reproductive. La KfW, bras financier de la coopération allemande, apporte des ressources supplémentaires et une expertise technique complémentaire.