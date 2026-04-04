Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - La promotion de l'alphabétisation au coeur de la JIF communale

La Journée internationale des droits de la femme prend une dimension toute particulière à Grand-Bassam. En effet, la JIF communale, initiée par le Maire Jean-Louis Moulot, a été pensée comme un cadre de réflexion et de sensibilisation. Pour cette édition, un accent particulier a été mis sur l'importance de l'alphabétisation des femmes.

Ce samedi 28 mars 2026, l'esplanade de la Mairie de Grand-Bassam s'est parée aux couleurs de la Journée internationale des droits de la femme.

Comme les années précédentes, cette célébration a revêtu une dimension toute particulière. Pour cette édition, un accent spécifique a été mis sur la promotion de l'alphabétisation.

À travers des sketches et des témoignages sur les bienfaits de l'alphabétisation, les femmes ont été sensibilisées à l'importance de l'apprentissage pour leur autonomisation.

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Prenant la parole, le Dr Édouard Mockey, Premier Adjoint au Maire et représentant le Maire Jean-Louis Moulot, a tenu à saluer et féliciter les responsables des différents centres d'alphabétisation de la ville. Il a également procédé, au nom du Maire, à la remise de matériels didactiques afin de les accompagner dans leurs efforts.

À son tour, Madame Eiboua Marie Chantal, Présidente de la Fédération des organisations féminines de Grand-Bassam (FEDERAF), a salué les nombreuses actions du Maire Jean-Louis Moulot en faveur des femmes.

Dans ce sens, elle a mis en avant les appuis financiers ainsi que les équipements, notamment des tricycles, des machines à coudre et des congélateurs, mis à la disposition des associations féminines afin de les accompagner dans leurs activités.

La cérémonie a également été marquée par la remise de 15 diplômes d'honneur aux apprenantes, qui ont fait preuve d'assiduité et d'abnégation au cours de leur cursus.

Première capitale de la Côte d'Ivoire, l'histoire de la ville de Grand-Bassam est intimement liée à l'engagement des femmes. Convaincu de la place prépondérante qu'elles occupent dans la société, le Conseil municipal fait de leur autonomisation un pilier central de son action. Dans ce sens, des initiatives importantes sont mises en oeuvre afin de valoriser ces femmes et de souligner leur rôle ainsi que leur engagement au service de la communauté.

Initié depuis sept années maintenant, la JIF communale s'inscrit dans cette dynamique du Conseil municipal visant à promouvoir une gouvernance sociale, inclusive et résolument tournée vers l'autonomisation des femmes.