Cote d'Ivoire: Coopération judiciaire - L'AFD réaffirme son engagement aux côtés de l'INFJ pour une justice ivoirienne plus performante

L'Institut National de Formation Judiciaire (INFJ) de Yamoussoukro a accueilli, le jeudi 2 avril 2026, une importante délégation de l'Agence Française de Développement (AFD), dans le cadre du renforcement de leur partenariat stratégique engagé depuis plusieurs années. Conduite par l'Honorable Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, cette visite de travail s'inscrit dans la dynamique de consolidation du système judiciaire ivoirien.

À leur arrivée, les membres de la délégation ont été chaleureusement reçus par le Directeur général de l'INFJ, Marie-Léonard Lebry, entouré de ses proches collaborateurs. Dans son allocution de bienvenue, il a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations entre son institution et l'AFD, tout en retraçant les avancées significatives de cette coopération entamée depuis 2012.

Selon lui, ce partenariat a largement contribué au renforcement des capacités des acteurs du système judiciaire, pénitentiaire et de la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Saluant des résultats jugés probants, le Directeur général a adressé ses remerciements à l'AFD pour son appui constant, qui participe au rayonnement et à la crédibilité de l'INFJ. Il a, en outre, formulé le voeu de voir cette collaboration se poursuivre et se renforcer.

Prenant la parole à son tour, le Directeur régional du Golfe de Guinée de l'AFD, Lionel Yondo, a exprimé la fierté de son institution d'avoir accompagné la construction de l'INFJ et surtout la formation de nombreux professionnels du droit ivoirien. Il a souligné l'importance de cet engagement dans la consolidation d'une justice efficace et accessible.

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De son côté, l'Honorable Dominique Potier s'est réjoui de la qualité des infrastructures mises à la disposition des auditeurs de justice, saluant les efforts de l'État de Côte d'Ivoire pour garantir une formation de haut niveau. Il a également rendu hommage aux acteurs du système judiciaire ivoirien pour leur contribution à la sécurité juridique des populations.

La visite s'est poursuivie par un échange interactif entre la délégation de l'AFD et les élèves de la promotion 2026, à l'Amphithéâtre 500. À cette occasion, le président de promotion, l'auditeur de justice Djeté Paul-Henri, a présenté ses camarades et exprimé leur reconnaissance envers l'INFJ et l'AFD pour les conditions de formation offertes.

Cette mission fait suite à la troisième réunion du comité de pilotage du projet C2D-Justice, tenue le 24 mars 2026 à Abidjan, confirmant ainsi la volonté commune des partenaires de renforcer durablement l'efficacité du système judiciaire ivoirien.