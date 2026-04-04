Cote d'Ivoire: Ferkessédougou - Le respect du Code de la route érigé en arme clé contre les accidents

La lutte contre les accidents de la circulation prend un nouvel élan dans la région du Tchologo. Le vendredi 3 avril 2026, la Direction régionale des Transports et des Affaires maritimes a procédé au lancement officiel de la 39e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, au carrefour de la banque SGC de Ferkessédougou. Une initiative placée sous la présidence du Préfet de région, représenté pour l'occasion par le Sous-préfet de Ferkessédougou, N'Guessan Auguste Donald.

Ce lancement intervient dans un contexte particulier, marqué par les célébrations de Pâques, période traditionnellement caractérisée par une forte mobilité des populations et, par conséquent, une recrudescence des risques d'accidents de la route.

Dans son allocution, le Directeur régional des Transports et des Affaires maritimes du Tchologo, Ouattara Pepeyoko, a salué la mobilisation des acteurs locaux avant de présenter le thème retenu pour cette 39e édition : « Le respect du Code de la route pour des déplacements sûrs ». Un thème qui se veut un appel pressant à la responsabilité collective face aux drames récurrents sur les routes.

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Insistant sur la nécessité d'un changement de comportement, il a clairement identifié le respect strict du Code de la route comme la solution la plus efficace pour réduire significativement les accidents. Il a, à cet effet, dénoncé plusieurs comportements à risque qui continuent de mettre en péril la vie des usagers.

Parmi ces pratiques dangereuses figurent l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, l'utilisation du téléphone portable au volant, le non-port du casque pour les conducteurs d'engins à deux ou trois roues, ainsi que le refus de porter la ceinture de sécurité chez de nombreux automobilistes.

Face à ce constat, Ouattara Pepeyoko a exhorté les usagers à adopter en toute circonstance une attitude responsable et citoyenne. « La route est un espace partagé qui exige discipline, vigilance et respect mutuel », a-t-il rappelé, invitant chacun à faire preuve de civisme pour préserver des vies humaines.

La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autorités locales et forces de sécurité, notamment le représentant du maire de Ferkessédougou, M. Coulibaly, le commandant de brigade Sylla Lacina et ses éléments, ainsi que des agents des commissariats de police 1 et 2 et de l'Office national de la protection civile.

À travers cette campagne de sensibilisation, les autorités entendent intensifier les actions de prévention et faire du respect du Code de la route un réflexe quotidien, afin d'endiguer durablement le fléau des accidents dans la région.