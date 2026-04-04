Cote d'Ivoire: Masa Scène Décalée - Le comité technique briefe les groupes en compétition

Avant l'ouverture officielle du Marché des Arts du Spectacle Africain d'Abidjan (Masa), prévu du 11 au 18 avril 2026, le comité en charge du segment « Scène Décalée » a réuni, ce vendredi 3 avril 2026, les groupes retenus pour une séance d'information technique. La rencontre s'est tenue dans la salle de conférence de la Maison du Masa, au Plateau.

Cette édition, placée sous le thème « Arts du spectacle africain, outil d'intégration économique et sociale », accueillera le Maroc comme invité d'honneur et le Brésil comme pays invité spécial. Les spectacles sont répartis sur plusieurs sites. Notamment le Palais de la Culture, Institut français, Goethe-Institut, Yelam's, ainsi que les communes d'Abobo, Koumassi, Port-Bouët et Yopougon.

Derniers réglages avant la compétition

Devant douze des quinze groupes annoncés, Sidi Bamba, membre du comité Scène Décalée, a rappelé les objectifs de la réunion. « Il s'agit de vous transmettre toutes les informations nécessaires et de consolider ensemble le dispositif de la compétition », a-t-il instruit.

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Les organisateurs ont détaillé les aspects techniques. Il s'agit de la composition des équipes (10 membres par groupe), exigences de tenue et d'image, discipline, structure de la compétition, critères d'évaluation, système de qualification, répartition des groupes, ainsi que les sanctions prévues en cas de manquement au règlement.

L'âge des participants est fixé entre 18 et 40 ans. Les danseurs âgés de 16 à 17 ans pourront concourir sous réserve d'une autorisation parentale.

Trois manches avant la grande finale

Les manches éliminatoires se dérouleront les 12, 13 et 14 avril, avant la grande finale programmée pour le 18 avril.

Le segment Masa Scène Décalée est placé sous le parrainage de Patrick Achi, président de l'Assemblée nationale.

Le directeur général du MASA appelle les jeunes à la rigueur et à l'ambition

Face aux groupes présents, le directeur général du Masa, Abdramane Kamaté, a livré un message axé sur l'engagement et la responsabilité des jeunes artistes. « Nous voulons vous offrir une vision plus large et une image valorisante de la jeunesse qui évolue. L'avenir du pays repose sur votre capacité à vous prendre au sérieux », a-t-il affirmé.

Il a encouragé les participants à considérer la culture comme un véritable choix professionnel, rappelant que certains pays, comme les États-Unis, en font un secteur économique majeur.

« On ne devient pas administrateur culturel par défaut. C'est un choix fort, qui exige conviction et sérieux », a-t-il insisté.

Abdramane Kamaté pour terminer, a exprimé son souhait de voir le Masa scène décalée devenir un tremplin pour les talents émergents. « Vous êtes les artistes qui feront briller la Côte d'Ivoire demain. Travaillez avec sérieux. Des opportunités existent pour ceux qui s'engagent », a-t-il souligné pour terminer.