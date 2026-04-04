Ile Maurice: Ernie Fernandez décrypte l'IA et la gouvernance des entreprises

À mesure que l'intelligence artificielle (IA) redessine les modèles économiques et les chaînes de décision, une réalité s'impose : l'enjeu n'est plus technologique, mais profondément stratégique et institutionnel. C'est dans ce contexte que le Mauritius Institute of Directors (MIoD) a accueilli, du 23 au 27 mars, Ernie Fernandez, ancien vice-président de Microsoft, pour une série d'engagements de haut niveau avec les dirigeants mauriciens.

Au fil d'ateliers, de sessions exécutives et d'échanges avec les dirigeants d'entreprises, un constat s'est rapidement dégagé :Maurice ne se situe plus au stade de la découverte de l'IA, mais à celui de sa structuration. Et ce qui a le plus marqué Ernie Fernandez n'est pas tant l'intérêt pour l'IA que la nature des interrogations soulevées.

«Les dirigeants ici ne se demandent pas si l'IA est importante. Ils le savent déjà. La question est désormais : comment la piloter de manière responsable ?» souligne-t-il. Ce glissement vers des problématiques de gouvernance traduit une forme de maturité rarement observée de manière homogène dans des économies de taille comparable.

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Autre élément notable : une volonté d'avancer, mais sans précipitation. «Il existe un appétit réel pour progresser, mais aussi une prudence assumée. Les dirigeants comprennent que la vitesse sans structure peut générer des risques majeurs», constate Ernie Fernandez.

À contre-courant du discours dominant, l'ex-vice-président de Microsoft plaide pour une discipline stratégique:prendre le temps de structurer avant d'investir.L'expérience accumulée à travers plusieurs vagues technologiques est sans équivoque : les organisations qui négligent les fondations finissent par en payer le prix.

Sans feuille de route claire, sans alignement stratégique et sans cadre de gouvernance robuste, les investissements technologiques risquent de produire peu de valeur, voire de générer des risques opérationnels et réputationnels. «L'avantage concurrentiel ne réside pas dans la technologie elle-même. Il appartient aux organisations capables d'en extraire de la valeur de manière durable, grâce à une gouvernance solide et une préparation adéquate», estime Ernie Fernandez.

Dans cette perspective, la gouvernance devient un levier de performance, et non une contrainte administrative.L'un des enseignements clés de cette série d'échanges réside également dans l'importance des écosystèmes de leadership. Les transformations en cours sont d'une telle complexité qu'elles ne peuvent être appréhendées de manière isolée. Les dirigeants les plus performants sont ceux qui s'inscrivent dans des dynamiques collectives, où les échanges entre pairs enrichissent la prise de décision.

Au-delà du cas mauricien, une tendance lourde se dessine à l'échelle mondiale : le passage de la sensibilisation à la responsabilisation au niveau des entreprises. «Le débat sur le caractère transformateur de l'IA est terminé. La question aujourd'hui est simple : qui est responsable lorsque les choses tournent mal ?»

Dans les grandes économies, cette évolution, selon Ernie Fernandez, se traduit par l'émergence de cadres de gouvernance structurés : responsabilisation des conseils d'administration, mise en place de dispositifs de gestion des risques, exigences accrues en matière de transparence et de traçabilité. Régulateurs et marchés convergent progressivement vers des standards plus exigeants. Dans ce contexte, les organisations qui anticipent ces évolutions disposent d'un avantage stratégique déterminant.