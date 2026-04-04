Ile Maurice: De nouvelles cargaisons renforcent les réserves mauriciennes d'huile lourde

Le navire «Sea Treasure», en provenance de Singapour, a effectué son débarquement d'huile lourde comme prévu, hier. Sollicité pour en savoir plus, Michaël Sik Yuen nous a communiqué les données concernant l'arrivage et le niveau des stocks à ce jour.

Ces approvisionnements sont particulièrement importants car une partie de l'électricité produite dépend du diesel importé. Environ 40 % de la production électrique repose sur ce carburant, utilisé sous deux formes : le «180», destiné aux centrales de St-Louis et de Fort-Victoria, et le «380», pour celle de Fort-George.

Pour le type HSFO 180 SR, le stock initial s'élevait à 6 648 tonnes métriques, soit environ dix jours de couverture. Après le déchargement de 18 500 tonnes hier, le volume total atteint 25 148 tonnes, ce qui représente désormais 39 jours de stock, avec une autonomie estimée jusqu'au 10 mai. Concernant le HSFO 380 SR, les réserves étaient de 7 375 tonnes métriques, correspondant à 16 jours de consommation. L'apport de 15 000 tonnes permet de porter le stock à 22 375 tonnes, soit 49 jours de couverture, avec une échéance estimée au 20 mai.

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En ce qu'il s'agit du HSFO 180 CC, le stock initial était plus limité, à 633 tonnes métriques, soit six jours seulement. Après réception de 2 700 tonnes, le total atteint 3 333 tonnes, équivalant à 33 jours de stock, avec une autonomie jusqu'au 5 mai.

Rappelons que, pour mieux gérer ces stocks, avait indiqué Patrick Assirvaden, ministre de l'Énergie, le Central Electricity Board avait demandé aux producteurs indépendants d'augmenter légèrement l'utilisation du charbon afin de réduire la consommation d'huile lourde.

Selon le ministère du Commerce, une autre cargaison d'huile lourde est attendue dans les semaines à venir. Les 16 et 17 avril, le navire «MT Clean Thrasher» devrait débarquer environ 2 800 tonnes de HSFO 180 CC, 17 500 tonnes de HSFO 180 SR et 13 500 tonnes de HSFO 380 SR. Une autre cargaison, dont le navire reste à confirmer, devrait livrer environ 3 000 tonnes de HSFO 180 CC, 16 000 tonnes de HSFO 180 SR et 14 000 tonnes de HSFO 380 SR.