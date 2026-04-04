Ile Maurice: Quatre jours décisifs pour les nageurs mauriciens

3 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stéphane Benoît

La piscine de Côte d'Or accueillera, du jeudi 16 au dimanche 19 avril 2026, les championnats d'hiver de natation. La compétition se déroulera en bassin de 50 m (LCM), utilisant les 10 couloirs du bassin de compétition et les 6 couloirs du bassin de récupération, non loin de la piscine principale. L'infrastructure est normalement équipée du chronométrage électronique intégral et de backstroke ledges.

La participation est sélective : seuls les nageurs classés dans le Top 10 de leur épreuve sont autorisés à s'engager. Le règlement prévoit une finale unique «Overall» par genre, avec un quota maximum de 3 nageurs non-citoyens mauriciens. La discipline est stricte en chambre d'appel : présence obligatoire 15 minutes avant l'épreuve ou au minimum 5 séries avant son propre départ.

Les deux premières journées débuteront à 16h30 après un échauffement à 15h00. Le jeudi 16 avril, au menu le 400 m 4N (finales au temps), les séries du 50 m brasse et du 50 m libre, ainsi que les relais 4x100 m libre mixte. Le vendredi 17 avril, il y aura le 400 m nage libre (finales au temps), les séries du 50 m papillon et du 50 m dos, ainsi que les relais 4x100 m 4N mixte.

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Le week-end proposera des doubles sessions (matin à 9h00, après-midi à 15h30). Le samedi 18 avril, on aura les séries du 200 m 4N, du 100 m papillon, du 200 m libre et du 100 m dos le matin, tandis que le 200 m brasse se jouera en finales au temps. L'aprèsmidi verra les finales «Overall» de ces distances, ainsi que le 1500 m libre et le relais 4x50 m libre mixte. Le dimanche 19 avril, nous aurons droit aux séries du 100 m brasse et du 100 m libre le matin. L'après-midi clôturera les championnats avec les finales «Overall», le 200 m dos, le 200 m papillon, le 800 m libre et le relais 4x50 m 4N mixte.

Cette compétition est une étape qualificative déterminante pour le calendrier international de l'année : les Jeux du Commonwealth, à Glasgow, Écosse (23 juillet au 2 août 2026), CANA Zone IV, à Gaborone, Botswana (dès le 5 septembre 2026 à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de ce pays), les Jeux Olympiques de la Jeunesse, à Dakar, Sénégal (31 octobre au 13 novembre 2026) et, enfin, les World Championships, en Chine (1er au 6 décembre 2026).

À noter que des médailles seront attribuées aux trois meilleurs Mauriciens des finales «Overall». Conformément au règlement, seul le meilleur non-citoyen mauricien sera récompensé selon son rang dans le classement. La compétition n'en sera que plus attrayante.

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