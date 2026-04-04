Ile Maurice: Un spectacle impressionnant

Plusieurs colonnes tourbillonnantes ont été observées en mer dans l'ouest du pays en ce vendredi 3 avril. Souvent appelées à tort «mini-tornades», ces trombes marines, formées à partir de nuages orageux, peuvent représenter un danger réel pour les embarcations présentes dans la zone.

Des colonnes tourbillonnantes observées en mer dans l'ouest du pays ont attiré l'attention ces dernières heures, suscitant à la fois fascination et inquiétude parmi les habitants et les plaisanciers. Ces formations spectaculaires portent en réalité un nom bien précis : il s'agit de trombes marines. Selon les explications recueillies auprès d'un préposé de la station météorologique de Maurice, ces phénomènes prennent naissance dans des nuages bien particuliers, appelés cumulonimbus, connus pour leur caractère orageux. «Il y a un type de nuage spécifique qui cause ces mini-tornades. Ce sont des gros nuages à caractère orageux. Dans ces nuages, il y a mouvement de particules de vapeur qui sont en circulation dans ces nuages. Et cela crée une rotation, qui elle crée une mini tornade en mer», explique-t-il.

Ce processus repose sur une atmosphère instable où l'air chaud et humide s'élève rapidement. À l'intérieur du nuage, les courants ascendants et descendants provoquent une mise en rotation de l'air. À cela s'ajoute une différence de pression qui accentue le phénomène. «Il y a aussi une différence dans la pression. Cela a tendance à aspirer l'eau de mer dans les tornades, ce qui les rend encore plus impressionnantes», précise-t-il.

Visuellement, la trombe marine se manifeste par une colonne en forme d'entonnoir reliant le nuage à la surface de la mer, donnant l'impression que l'eau est aspirée vers le ciel. Si ces phénomènes sont généralement de courte durée et restent localisés, ils ne sont pas sans danger. Interrogé sur les risques, le préposé de la météo se montre clair : «Oui effectivement, c'est une menace pour les bateaux s'ils circulent dans la région de ces tornades.»

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En effet, même si les trombes marines sont en général moins puissantes que les tornades terrestres, elles peuvent générer des vents suffisamment forts pour déstabiliser des embarcations, en particulier les petites unités de pêche ou de plaisance. Ces apparitions, bien que relativement rares, ne sont pas inédites dans les eaux mauriciennes, surtout en période d'instabilité atmosphérique. Elles rappellent néanmoins la nécessité pour les usagers de la mer de rester vigilants et de se tenir informés des conditions météorologiques avant toute sortie.