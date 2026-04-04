Congo-Kinshasa: Attaque des ADF à Mambasa - Le bilan s'alourdit à 43 morts

Le bilan des personnes tuées lors de l'attaque des rebelles ADF en territoire de Mambasa est passé de 11 à 32 puis à 43 morts. Ce nouveau chiffre a été communiqué, jeudi 2 avril, dans une note officielle du secteur opérationnel des FARDC en Ituri.

Des sources locales indiquent que les corps des victimes ont été inhumés ce vendredi par les équipes de secours.

Déplacement massif

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Selon ces mêmes sources, un déplacement massif de la population est observé vers Niania, où les activités économiques avaient été paralysées jeudi avant de reprendre timidement vendredi matin.

Pour l'armée, ces actes « barbares » constituent une atteinte grave à la dignité humaine et une violation flagrante des droits fondamentaux.

Dans leur communiqué, les FARDC assurent que des dispositions ont été prises pour protéger les civils, restaurer l'autorité de l'État et neutraliser les rebelles ADF. Des opérations militaires ciblées sont en cours et intensifiées pour démanteler ces groupes armés, selon elles.

Situation toujours préoccupante

Sur le terrain, des habitants rapportent des mouvements de troupes vers la forêt, où les rebelles se seraient retranchés.

De leur côté, les structures de la société civile appellent l'armée à mettre définitivement fin aux exactions de ces rebelles, responsables d'environ cent morts en deux semaines dans cette entité territoriale.

Selon l'armée, la situation sécuritaire dans le territoire de Mambasa reste préoccupante, en raison des récentes attaques des ADF contre les populations civiles à Bafwakoa.