Congo-Kinshasa: Suspension des activités de l'Université officielle de Mweka

Le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, de la Recherche scientifique et de l'Innovation (ESURSI), a suspendu les activités à l'Université officielle de Mweka, dans la province du Kasaï. La décision est tombée à travers un arrêté ministériel, consulté vendredi 3 avril 2026 par Radio Okapi. Elle est motivée par plusieurs dysfonctionnements relevés au sein de cette institution.

D'après l'arrêté ministériel, pris mardi dernier, cette décision intervient à la suite d'un climat jugé malsain au sein de l'établissement. Le comité de gestion est accusé de mauvaise gouvernance ainsi que de dysfonctionnements sur les plans académique et administratif.

Le document précise que plusieurs dénonciations émanant de différents corps de l'université, ajoutées à des incidents enregistrés ces derniers temps, ont entraîné une paralysie progressive des activités.

Face à cette situation, le ministre de l'Enseignement supérieur a décidé de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, toutes les activités de l'Université officielle de Mweka. La décision vise à garantir un environnement propice et de préserver l'ordre académique ainsi que la qualité de l'enseignement.

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Le ministre invite par ailleurs l'ensemble du personnel académique, scientifique, administratif ainsi que les étudiants, à observer strictement les règles d'ordre et de discipline durant cette période de suspension.