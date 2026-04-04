Congo-Kinshasa: Kinshasa - Un atelier intensif pour outiller les jeunes face aux défis du numérique

A Kinshasa, la jeunesse s'organise pour faire face aux exigences du monde numérique. Du 26 au 28 mars 2026, la communauté U-Report et la plateforme Digital Skills ont organisé un premier Bootcamp, un atelier intensif de formation, dans la commune de Limeté.

Cette initiative a réuni des dizaines de jeunes, principalement du district de la Funa, autour d'un objectif clair : renforcer leurs compétences professionnelles et numériques afin d'améliorer leur employabilité.

Pendant trois jours, les participants ont été formés à plusieurs domaines clés, notamment l'intelligence artificielle, le design graphique, le montage vidéo, la photographie et la création de contenu. Des modules consacrés à la construction de l'image professionnelle, le "personal branding" ainsi qu'au networking, c'est-à-dire le développement de relations utiles dans le monde du travail, ont également été abordés.

Au-delà des apprentissages techniques, ce Bootcamp s'est voulu un véritable espace d'échanges et de motivation. Les jeunes ont pu interagir avec des professionnels, partager leurs expériences et mieux comprendre les exigences du marché de l'emploi actuel.

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Dans un contexte où les réseaux sociaux sont saturés de contenus et de créateurs, cette initiative pose une question essentielle : comment se démarquer et transformer ses compétences en opportunités concrètes ?

C'est autour de ces enjeux que s'articule ce numéro de Magazine 100% Jeunes, avec la participation d'Emmanuel Kabamba, gestionnaire du Bootcamp et chargé de projet Digital Skills, Ruben Bongambo, coordonnateur U-Report Kalamu/Funa, et Rebecca Molanga, participante./sites/default/files/2026-04/030426-p-f-100jeunesgraceamzati-00_web.mp3