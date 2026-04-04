Ethiopie: Le pays et la Chine intensifient leur coopération en matière de financement du commerce

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Chine ont renforcé leurs échanges autour du financement du commerce et des investissements à l'occasion de rencontres de haut niveau entre leurs responsables économiques.

Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, s'est entretenu avec Wang Hao, président de la China Export & Credit Insurance Corporation (SINOSURE), afin d'explorer de nouvelles pistes de coopération dans le domaine de l'assurance-crédit et du soutien aux investissements.

Les discussions ont porté sur l'élargissement de la couverture d'assurance pour les secteurs stratégiques en Éthiopie, ainsi que sur l'amélioration des mécanismes destinés à faciliter l'accroissement des investissements chinois dans le pays.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider leur partenariat économique, en mettant l'accent sur une croissance commerciale durable et une coopération au développement inscrite dans la durée.

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Dans un autre échange tenu plus tôt dans la journée, Ahmed Shide a également rencontré des responsables du ministère chinois des Finances pour aborder des questions macroéconomiques plus larges, notamment la restructuration de la dette, l'état d'avancement des projets en cours et les perspectives de financement de nouvelles infrastructures stratégiques.

La question du traitement de la dette éthiopienne a occupé une place centrale dans les discussions, les deux parties réaffirmant leur engagement à poursuivre les négociations en vue d'un accord bilatéral visant à renforcer la stabilité budgétaire et à soutenir la reprise économique.

Les échanges ont également mis l'accent sur la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des projets en cours, en améliorant l'efficacité des décaissements et en renforçant la coordination entre les différentes parties prenantes.

Par ailleurs, les discussions ont porté sur les opportunités de financement pour des projets prioritaires, notamment le futur aéroport international de Bishoftu, destiné à renforcer la connectivité régionale et à stimuler les échanges commerciaux entre la Chine, l'Afrique et les marchés internationaux.