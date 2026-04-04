Ethiopie: La Chine réitère son appui à l'intégration du pays à l'OMC

Addis-Abeba — La Chine a de nouveau exprimé son soutien à la candidature de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), illustrant le renforcement continu des relations économiques et stratégiques entre les deux pays.

En visite à Addis-Abeba, Wu Weihua, vice-président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine, a affirmé que son pays est disposé à poursuivre un rôle actif de facilitation afin d'accompagner l'Éthiopie dans son processus d'adhésion.

Cette déclaration est intervenue lors d'une rencontre avec Tagesse Chafo, président de la Chambre des représentants du peuple d'Éthiopie, au cours de laquelle les deux responsables ont examiné les perspectives d'élargissement de la coopération bilatérale, ainsi que la coordination sur les questions régionales et internationales.

Tagesse Chafo a mis en avant la solidité du partenariat entre les deux nations, qu'il a qualifié de relation stratégique durable, fondée sur la confiance mutuelle et des intérêts partagés.

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Il a réaffirmé la volonté de l'Éthiopie de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment les échanges entre les peuples, les relations parlementaires, le commerce et la concertation internationale.

Soulignant l'importance géostratégique de l'Éthiopie, il a présenté le pays comme un hub diplomatique et une porte d'accès au continent africain, notamment en raison de la présence du siège de l'Union africaine à Addis-Abeba.

Il a également indiqué que l'Éthiopie entend jouer un rôle accru dans le développement des relations sino-africaines.

La coopération économique demeure un pilier central de ce partenariat, avec des projets d'envergure tels que le chemin de fer Éthiopie-Djibouti, considéré comme un symbole majeur de la collaboration dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route ».

Cette infrastructure continue de servir de corridor stratégique pour les échanges commerciaux du pays.

Par ailleurs, les investissements chinois en Éthiopie ont fortement progressé ces dernières années, contribuant à la création d'emplois et à l'essor du secteur industriel.

Le président de la Chambre a exprimé sa reconnaissance pour le soutien constant de la Chine à l'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC, appelant à la poursuite des efforts conjoints pour finaliser ce processus.

De son côté, Wu Weihua a réaffirmé l'engagement ferme de son pays, évoquant notamment les avancées enregistrées en 2025 avec la conclusion d'accords bilatéraux.

Il a également souligné la progression notable des exportations éthiopiennes vers la Chine, reflet d'un partenariat commercial en pleine expansion.

La Chine s'est dite prête à accroître ses importations de produits éthiopiens à forte valeur ajoutée et à améliorer la structure des échanges.

Elle entend également approfondir sa coopération dans des secteurs clés tels que les infrastructures et l'industrie manufacturière, tout en développant de nouveaux axes dans des domaines émergents comme les véhicules à énergies nouvelles, l'économie numérique et l'intelligence artificielle, afin d'accompagner le processus d'industrialisation de l'Éthiopie.

Enfin, Wu Weihua a exprimé sa confiance dans le rôle croissant de l'Éthiopie au sein de la coopération sino-africaine, mettant en avant sa position stratégique sur le continent.