Ethiopie: Le pays et la Chine concluent des avancées majeures sur la dette et le financement d'un nouvel aéroport

3 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Chine ont enregistré des progrès significatifs dans leur coopération économique à l'issue de discussions de haut niveau entre leurs ministres des Finances, ouvrant la voie à un accord sur la restructuration de la dette et au financement de nouveaux projets stratégiques.

Lors de cette rencontre, le ministre éthiopien des Finances s'est entretenu avec son homologue chinois sur plusieurs dossiers clés, notamment la restructuration de la dette, l'état d'avancement des projets en cours et les perspectives de financement pour des initiatives prioritaires, dont le projet de nouvel aéroport international de Bishoftu.

Les échanges ont réaffirmé la volonté commune des deux pays de consolider leur partenariat économique de longue date, les deux parties saluant une étape importante vers des résultats mutuellement bénéfiques.

Au coeur des discussions figurait la question de la dette éthiopienne, avec pour objectif d'en améliorer la soutenabilité budgétaire et de soutenir la relance économique.

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Un consensus a été atteint sur son traitement, les deux pays réitérant leur engagement à poursuivre les négociations dans le cadre commun du G20 en vue d'un accord bilatéral final.

Les ministres ont également insisté sur l'importance d'accélérer la mise en oeuvre des projets déjà engagés, en améliorant l'efficacité des décaissements et en renforçant la coordination afin de respecter les délais d'exécution.

Par ailleurs, de nouvelles opportunités de financement ont été examinées pour des infrastructures prioritaires, notamment l'aéroport international de Bishoftu, appelé à renforcer la connectivité et les échanges commerciaux entre la Chine, l'Afrique et le reste du monde.

Le ministre des Finances, Ahmed, a salué les avancées réalisées, les qualifiant de tournant dans les relations bilatérales, et a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à approfondir une coopération durable avec ses partenaires chinois.

De son côté, le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, a mis en avant le renforcement de la collaboration entre les banques centrales des deux pays, soulignant les perspectives de partenariats mutuellement avantageux.

La réunion s'est conclue par un accord visant à poursuivre une coopération technique étroite, afin de finaliser l'accord sur la dette, d'accélérer les projets en cours et de mobiliser les financements nécessaires au développement de l'aéroport de Bishoftu.

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